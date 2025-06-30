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  4. Легенда Челси рассказал, какую звезду сборной Украины необходимо купить
Англия
30 июня 2025, 05:01 |
192
0

Легенда Челси рассказал, какую звезду сборной Украины необходимо купить

Джон Оби Микел посоветовал купить Анатолия Трубина

30 июня 2025, 05:01 |
192
0
Легенда Челси рассказал, какую звезду сборной Украины необходимо купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская Бенфика в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира не сумела справиться с Челси, проиграв со счетом 1:4 (по итогам овертаймов).

Ворота орлов в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец провел на поле все 120 минут и пропустил четыре мяча.

Легендарный хавбек «Челси» Джон Оби Микел, несмотря на неудачный матч Анатолия, посоветовал «синим» купить украинского вратаря после этого матча.

«Мы говорили о Трубине перед игрой. Он провел блестящий турнир. Сегодня просто один из тех дней, которые ему нужно забыть. Я все еще думаю, что «Челси» необходимо получить Трубина», – сказал Джон Оби Микел.

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Джон Оби Микел Анатолий Трубин Челси трансферы АПЛ трансферы Бенфика клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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