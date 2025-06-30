Лиссабонская Бенфика в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира не сумела справиться с Челси, проиграв со счетом 1:4 (по итогам овертаймов).

Ворота орлов в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец провел на поле все 120 минут и пропустил четыре мяча.

Легендарный хавбек «Челси» Джон Оби Микел, несмотря на неудачный матч Анатолия, посоветовал «синим» купить украинского вратаря после этого матча.

«Мы говорили о Трубине перед игрой. Он провел блестящий турнир. Сегодня просто один из тех дней, которые ему нужно забыть. Я все еще думаю, что «Челси» необходимо получить Трубина», – сказал Джон Оби Микел.