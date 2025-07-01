Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной

Украинский вратарь Александр Петренко рассказал, за какую сборную хочет играть украинский нападающий Артем Степанов.

«Вопрос со Степановым урегулирован, все нормально. Но я не знаю, что это было – просто вброс или что-то еще. Я общался с Артемом, он все это видит, но сам этого не понимает. Он к этому очень лояльно относится, но не хочет на эту тему много разговаривать.

Артем говорил мне только, что очень хочет играть за сборную. Возможно, у него и были какие-то маленькие конфликты с тренером, но я этого не видел», – сказал Петренко.

Отметим, что Степанов дважды отказывался приезжать в лагерь юношеской сборной Украины U-20.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.