Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Проблема урегулирована – нападающий вернется в строй «сине-желтых»
Украинский вратарь Александр Петренко рассказал, за какую сборную хочет играть украинский нападающий Артем Степанов.
«Вопрос со Степановым урегулирован, все нормально. Но я не знаю, что это было – просто вброс или что-то еще. Я общался с Артемом, он все это видит, но сам этого не понимает. Он к этому очень лояльно относится, но не хочет на эту тему много разговаривать.
Артем говорил мне только, что очень хочет играть за сборную. Возможно, у него и были какие-то маленькие конфликты с тренером, но я этого не видел», – сказал Петренко.
Отметим, что Степанов дважды отказывался приезжать в лагерь юношеской сборной Украины U-20.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.
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