Украинский вратарь: «Я провел в Шахтере два года, но перешел в Динамо»

18-летний вратарь «Байера» Александр Петренко объяснил, почему в свое время променял академию донецкого «Шахтера» на киевское «Динамо».

«Я провел в Шахтере где-то два года, может чуть больше. Потом я решил открыть для себя что-то новое. Динамо пригласило, я решил перейти. Да, это два конкурента, но в то время я смотрел на то, чтобы больше играть», – сказал Петренко.

Ранее сообщалось, что один из самых титулованных клубов Германии – бременский «Вердер» – планирует усилить позицию вратаря во время летнего трансферного окна. Немецкий клуб заинтересован в услугах перспективного украинского голкипера Александра Петренко.