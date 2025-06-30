Украинский вратарь: «Я провел в Шахтере два года, но перешел в Динамо»
Александр Петренко объяснил свой выбор
18-летний вратарь «Байера» Александр Петренко объяснил, почему в свое время променял академию донецкого «Шахтера» на киевское «Динамо».
«Я провел в Шахтере где-то два года, может чуть больше. Потом я решил открыть для себя что-то новое. Динамо пригласило, я решил перейти. Да, это два конкурента, но в то время я смотрел на то, чтобы больше играть», – сказал Петренко.
Ранее сообщалось, что один из самых титулованных клубов Германии – бременский «Вердер» – планирует усилить позицию вратаря во время летнего трансферного окна. Немецкий клуб заинтересован в услугах перспективного украинского голкипера Александра Петренко.
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