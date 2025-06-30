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  4. Украинский вратарь: «Я провел в Шахтере два года, но перешел в Динамо»
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 00:02 |
653
0

Украинский вратарь: «Я провел в Шахтере два года, но перешел в Динамо»

Александр Петренко объяснил свой выбор

30 июня 2025, 00:02 |
653
0
Украинский вратарь: «Я провел в Шахтере два года, но перешел в Динамо»
ФК Байер. Александр Петренко

18-летний вратарь «Байера» Александр Петренко объяснил, почему в свое время променял академию донецкого «Шахтера» на киевское «Динамо».

«Я провел в Шахтере где-то два года, может чуть больше. Потом я решил открыть для себя что-то новое. Динамо пригласило, я решил перейти. Да, это два конкурента, но в то время я смотрел на то, чтобы больше играть», – сказал Петренко.

Ранее сообщалось, что один из самых титулованных клубов Германии – бременский «Вердер» – планирует усилить позицию вратаря во время летнего трансферного окна. Немецкий клуб заинтересован в услугах перспективного украинского голкипера Александра Петренко.

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Александр Петренко Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Байер
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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