Один из самых титулованных клубов Германии подпишет украинского голкипера

Один из самых титулованных клубов Германии – бременский «Вердер» – планирует усилить позицию вратаря во время летнего трансферного окна.

Немецкий клуб заинтересован в услугах перспективного украинского голкипера Александра Петренко. Представители бременского клуба связались с 18-летним футболистом и пригласили его на просмотр.

По информации немецкой прессы, вратарь оставил хорошее впечатление своей работой на тренировках и в товарищеском матче, поэтому «Вердер» намерен оформить полноценный трансфер голкипера.

Петренко является воспитанником киевского «Динамо», где он играл в академии до 2022 года. Играл за молодежные команды «Кишварды» (Венгрия), и немецкого «Байера».

Контракт Александра принадлежит как раз леверкузенскому коллективу, но сезон 2024/25 украинец провел в составе «Виктории Кельн» на правах аренды. В семи матчах пропустил 13 голов.