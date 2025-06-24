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  4. Один из самых титулованных клубов Германии подпишет украинского голкипера
Германия
24 июня 2025, 07:55 |
1614
0

Один из самых титулованных клубов Германии подпишет украинского голкипера

Бременский «Вердер» заинтересован в услугах 18-летнего Александра Петренко

24 июня 2025, 07:55 |
1614
0
Один из самых титулованных клубов Германии подпишет украинского голкипера
ФК Байер Леверкузен. Александр Петренко

Один из самых титулованных клубов Германии – бременский «Вердер» – планирует усилить позицию вратаря во время летнего трансферного окна.

Немецкий клуб заинтересован в услугах перспективного украинского голкипера Александра Петренко. Представители бременского клуба связались с 18-летним футболистом и пригласили его на просмотр.

По информации немецкой прессы, вратарь оставил хорошее впечатление своей работой на тренировках и в товарищеском матче, поэтому «Вердер» намерен оформить полноценный трансфер голкипера.

Петренко является воспитанником киевского «Динамо», где он играл в академии до 2022 года. Играл за молодежные команды «Кишварды» (Венгрия), и немецкого «Байера».

Контракт Александра принадлежит как раз леверкузенскому коллективу, но сезон 2024/25 украинец провел в составе «Виктории Кельн» на правах аренды. В семи матчах пропустил 13 голов.

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Байер Вердер Александр Петренко трансферы трансферы Бундеслиги Виктория Кельн аренда игрока
Николай Титюк Источник
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