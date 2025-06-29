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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 11:26 | Обновлено 29 июня 2025, 11:28
570
0

МАСКЕРАНО: «Матч с ПСЖ? На бумаге, со всем уважением – мы аутсайдер»

Коуч Интер Майами пообщался с журналистами

29 июня 2025, 11:26 | Обновлено 29 июня 2025, 11:28
570
0
МАСКЕРАНО: «Матч с ПСЖ? На бумаге, со всем уважением – мы аутсайдер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от игры против ПСЖ в плей-офф клубного чемпионата мира. Аргентинец считает, что у его команды есть шансы на победу.

На бумаге, со всем уважением – мы аутсайдер. Но это не значит, что мы уже выбыли. Мы тяжело пробились на эту стадию, команда заслужила этот шанс. Мы играем против одного из лучших клубов мира – и надеемся, что у нас будет возможность пройти дальше.

Это не самый важный матч в моей карьере – но очень важен для нашего пути. Мы завоевали это право – и теперь хотим показать лучший футбол против соперника топ-уровня. Они не непобедимы.

Луис – один из самых влиятельных тренеров моей жизни. У нас есть личная связь, и я очень ее уважаю. Именно он убедил меня перейти в Барселону. Он неоднократно доказывал свое мастерство в разных клубах. Увидеть его снова – будет особенно», – резюмировал Маскерано.

Матч ПСЖ – Интер Майами состоится в воскресенье, 29 июня. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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