Так гуляет Лионель Месси. Антонела опубликовала яркие фотографии

Антонела Роккуццо поделилась фото с празднования дня рождения Лионеля Месси.

В Instagram она показала гостей, танцы и игру сыновей. 24 июня Месси исполнилось 38 лет.

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Главной изюминкой стал торт с фигуркой смурфа — намёк на прозвище Лео.

Команда аргентинца, «Интер Майами», вышла в 1/8 финала клубного ЧМ и 29 июня сыграет с ПСЖ в Атланте.