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  4. Так гуляет Лионель Месси. Антонела опубликовала яркие фотографии
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29 июня 2025, 03:31 |
400
0

Так гуляет Лионель Месси. Антонела опубликовала яркие фотографии

Антонела Роккуццо поделилась снимками с дня рождения Лео Месси

29 июня 2025, 03:31 |
400
0
Так гуляет Лионель Месси. Антонела опубликовала яркие фотографии
Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Антонела Роккуццо поделилась фото с празднования дня рождения Лионеля Месси.

В Instagram она показала гостей, танцы и игру сыновей. 24 июня Месси исполнилось 38 лет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Главной изюминкой стал торт с фигуркой смурфа — намёк на прозвище Лео.

Команда аргентинца, «Интер Майами», вышла в 1/8 финала клубного ЧМ и 29 июня сыграет с ПСЖ в Атланте.

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фото Лионель Месси Интер Майами Антонела Роккуццо день рождения lifestyle клубный чемпионат мира по футболу Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Instagram
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