Другие новости29 июня 2025, 03:31 |
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Так гуляет Лионель Месси. Антонела опубликовала яркие фотографии
Антонела Роккуццо поделилась снимками с дня рождения Лео Месси
29 июня 2025, 03:31 |
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Антонела Роккуццо поделилась фото с празднования дня рождения Лионеля Месси.
В Instagram она показала гостей, танцы и игру сыновей. 24 июня Месси исполнилось 38 лет.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Главной изюминкой стал торт с фигуркой смурфа — намёк на прозвище Лео.
Команда аргентинца, «Интер Майами», вышла в 1/8 финала клубного ЧМ и 29 июня сыграет с ПСЖ в Атланте.
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