Новичок УПЛ переманил известного коуча. Он отказался от другого варианта

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал, почему согласился возглавить харьковский клуб. Специалист признался, что имел предложение от «Александрии».

– Как развивалась история с назначением в «Металлист 1925»?

– На меня вышло руководство клуба, продемонстрировав свой интерес, и попросило подготовиться к разговору, занявшему некоторое время. Когда переговорили с руководством, мы поняли, что хотим вместе сотрудничать.

– Что вас убедило принять это предложение?

– Амбиции «Металлиста 1925». Очень классный подбор игроков, желание клуба расти и развиваться.

– Правда, что вы предварительно согласились возглавить «Александрию», а потом появился вариант с «Металлистом 1925»?

– Все было наоборот. Металлист 1925 был первым клубом, который со мной контактировал.

– В футбольных кругах все знали, что ваш контракт с «Зарей» действовал до лета. Представители других клубов выходили на вас с предложениями?

– Кроме «Металлиста 1925» и «Александрии», мне не звонили по телефону, – рассказал Бартулович.

Ныне Младен Бартулович трудоустроился в харьковском «Металлисте 1925», а «Александрия» назначила Кирилла Нестеренко на должность главного тренера клуба.