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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 10:29 | Обновлено 29 июня 2025, 10:31
709
0

Новичок УПЛ переманил известного коуча. Он отказался от другого варианта

Младен Бартулович объяснил, почему выбрал «Металлист 1925»

29 июня 2025, 10:29 | Обновлено 29 июня 2025, 10:31
709
0
Новичок УПЛ переманил известного коуча. Он отказался от другого варианта
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал, почему согласился возглавить харьковский клуб. Специалист признался, что имел предложение от «Александрии».

– Как развивалась история с назначением в «Металлист 1925»?

– На меня вышло руководство клуба, продемонстрировав свой интерес, и попросило подготовиться к разговору, занявшему некоторое время. Когда переговорили с руководством, мы поняли, что хотим вместе сотрудничать.

– Что вас убедило принять это предложение?

– Амбиции «Металлиста 1925». Очень классный подбор игроков, желание клуба расти и развиваться.

– Правда, что вы предварительно согласились возглавить «Александрию», а потом появился вариант с «Металлистом 1925»?

– Все было наоборот. Металлист 1925 был первым клубом, который со мной контактировал.

– В футбольных кругах все знали, что ваш контракт с «Зарей» действовал до лета. Представители других клубов выходили на вас с предложениями?

– Кроме «Металлиста 1925» и «Александрии», мне не звонили по телефону, – рассказал Бартулович.

Ныне Младен Бартулович трудоустроился в харьковском «Металлисте 1925», а «Александрия» назначила Кирилла Нестеренко на должность главного тренера клуба.

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Младен Бартулович Металлист 1925 Александрия назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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