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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 08:59 |
641
0

Клуб УПЛ отказался продлевать контракт с главным тренером

Младен Бартулович рассказал, почему покинул «Зарю»

29 июня 2025, 08:59 |
641
0
Клуб УПЛ отказался продлевать контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович объяснил, почему не подписал новый контракт с луганской «Зарей». Младен заявил, что в течение прошедшего сезона никто не предлагал ему продолжить сотрудничество.

– Это была ваша инициатива – покинуть Зорю?

– Мой контракт подходил к завершению. В течение сезона эта тема не поднималась. Я сообщил президенту Зари Евгению Геллеру и гендиректору Игорю Гузя, что имею предложение от другого клуба. Я благодарен за то, что они с пониманием отнеслись. Также благодарен руководству клуба за возможность поработать главным тренером.

– В вашей каденции владелец Зари вернулся на трибуны, а после каждой игры находил время пообщаться с игроками и вами в кулуарах. Казалось, что вопрос о новом контракте был вопросом времени.

– Из общения с Евгением Борисовичем я взял много интересного. Мы провели довольно хороший сезон, где при более благоприятном стечении обстоятельств могли бы побороться за еврокубки, – сказал Младен.

Ныне Младен Бартулович трудоустроился в харьковском «Металлисте 1925», а луганская «Заря» вернула Виктора Скрипника на должность главного тренера клуба.

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Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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