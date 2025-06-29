Клуб УПЛ отказался продлевать контракт с главным тренером

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович объяснил, почему не подписал новый контракт с луганской «Зарей». Младен заявил, что в течение прошедшего сезона никто не предлагал ему продолжить сотрудничество.

– Это была ваша инициатива – покинуть Зорю?

– Мой контракт подходил к завершению. В течение сезона эта тема не поднималась. Я сообщил президенту Зари Евгению Геллеру и гендиректору Игорю Гузя, что имею предложение от другого клуба. Я благодарен за то, что они с пониманием отнеслись. Также благодарен руководству клуба за возможность поработать главным тренером.

– В вашей каденции владелец Зари вернулся на трибуны, а после каждой игры находил время пообщаться с игроками и вами в кулуарах. Казалось, что вопрос о новом контракте был вопросом времени.

– Из общения с Евгением Борисовичем я взял много интересного. Мы провели довольно хороший сезон, где при более благоприятном стечении обстоятельств могли бы побороться за еврокубки, – сказал Младен.

Ныне Младен Бартулович трудоустроился в харьковском «Металлисте 1925», а луганская «Заря» вернула Виктора Скрипника на должность главного тренера клуба.