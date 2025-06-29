Клубный чемпионат мира29 июня 2025, 09:54 | Обновлено 29 июня 2025, 09:55
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Вингер Челси стал лучшим португальским бомбардиром на КЧМ
Педру Нету отметился другим индивидуальным бомбардирским достижением
29 июня 2025, 09:54 | Обновлено 29 июня 2025, 09:55
378
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В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1.
Очередным голом за Челси отличился Педру Нету, ставший лучшим португальским бомбардиром на турнире:
- 3 – Педру Нету (Челси)
- 2 – Франсишку Консейсау (Ювентус)
- 1 – Ренату Санчеш (Бенфика), Родриго Мора (Порту), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ)
Педру Нету впервые в своей клубной карьере забил в трех матчах подряд:
- Лос-Анджелес
- Фломенго
- Бенфика
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