Вингер Челси стал лучшим португальским бомбардиром на КЧМ

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1.

Очередным голом за Челси отличился Педру Нету, ставший лучшим португальским бомбардиром на турнире:

3 – Педру Нету (Челси)

2 – Франсишку Консейсау (Ювентус)

1 – Ренату Санчеш (Бенфика), Родриго Мора (Порту), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ)

Педру Нету впервые в своей клубной карьере забил в трех матчах подряд: