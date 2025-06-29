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  4. Вингер Челси стал лучшим португальским бомбардиром на КЧМ
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 09:54 | Обновлено 29 июня 2025, 09:55
378
0

Вингер Челси стал лучшим португальским бомбардиром на КЧМ

Педру Нету отметился другим индивидуальным бомбардирским достижением

29 июня 2025, 09:54 | Обновлено 29 июня 2025, 09:55
378
0
Вингер Челси стал лучшим португальским бомбардиром на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1.

Очередным голом за Челси отличился Педру Нету, ставший лучшим португальским бомбардиром на турнире:

  • 3 – Педру Нету (Челси)
  • 2 – Франсишку Консейсау (Ювентус)
  • 1 – Ренату Санчеш (Бенфика), Родриго Мора (Порту), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ)

Педру Нету впервые в своей клубной карьере забил в трех матчах подряд:

  • Лос-Анджелес
  • Фломенго
  • Бенфика
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Педру Нету Челси Бенфика Бенфика - Челси статистика клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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