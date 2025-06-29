Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола

28 июня состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретились португальская «Бенфика» и английский «Челси». Лиссабонский клуб потерпел болезненное поражение со счетом 1:4 (в дополнительное время).

В составе «орлов» вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который пропустил четыре мяча. Наставник «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал итоговый результат противостояния:

«Мы могли бы сыграть лучше в первом тайме, особенно в атаке. Мы верили, что сможем сравнять счет. После перерыва были сильнее и сумели перевести игру в дополнительное время, где все сложилось не так, как хотелось бы. После удаления стало очень сложно играть против команды такого уровня. В таких условиях и так очень тяжело себя проявить, а отсутствие одного игрока на 30 минут еще больше усложнило ситуацию.

Мы были лучшей командой в первой половине дополнительного времени, у нас было четыре момента. Могли забить как минимум один гол. Но затем пропустили, стало 1:2 – игра была закончена. Трудно с этим смириться.

Бенфика всегда подходит к каждому соревнованию с амбициями. Нам удалось финишировать первыми в группе, но за 90 минут может произойти все, что угодно. У нас был шанс прогрессировать, но мы играли против отличной команды, особенно с сильными крайними вингерами. Я очень хорошо знаю Педро Нето, и если у него есть шанс выйти 1 на 1 и забить, то его трудно остановить», – подытожил Лаже.