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Уимблдон
29 июня 2025, 06:35 | Обновлено 29 июня 2025, 06:36
113
0

ДЖОКОВИЧ: «На турнирах Большого шлема я по-прежнему достаточно стабилен»

Сербский теннисист дал пресс-конференцию

29 июня 2025, 06:35 | Обновлено 29 июня 2025, 06:36
113
0
ДЖОКОВИЧ: «На турнирах Большого шлема я по-прежнему достаточно стабилен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович дал пресс-конференцию накануне старта основной сетки Уимблдона и рассказал о своих шансах на третьем турнире Большого шлема, о том, станет ли это его последним выступлением, а также о возможности выиграть в ближайшее время еще один мейджор и пополнить свою коллекцию трофеев.

«Я не уверен, станет ли это моим «последним танцем». Мое желание – играть еще несколько лет. Я хотел бы быть физически здоровым и сохранять мотивацию, чтобы продолжать выступать на высочайшем уровне. Это моя цель, но на данном этапе никогда не знаешь наверняка. Согласен, что Уимблдон может быть лучшей возможностью с учетом моих прошлых результатов, моего самочувствия и игры здесь.

За последние шесть розыгрышей я шесть раз выходил в финал. Я играл здесь очень хорошо; возможно, это самый стабильный «шлем» для меня за последние 10 лет. Когда я приезжаю сюда, чувствую вдохновение, чтобы показать лучший теннис. Мы все знаем о традициях, наследии и культуре этого великолепного турнира, которые сохраняются на протяжении многих лет. Каждый раз, когда заходишь на этот стадион, ощущаешь эту невероятную атмосферу.

Недавно я провел матчи на очень высоком уровне. Это мотивирует меня продолжать. На грунте у меня, вероятно, меньше шансов на победу, чем на траве. Физически я чувствую себя нормально, и с технической стороны, по тому, что я вижу на тренировках, – тоже.

Сейчас для меня все немного иначе – я уже не гонюсь за рейтингом в том смысле, как раньше. Я стараюсь показывать лучший теннис на турнирах Большого шлема и выигрывать их. Это не изменилось. Несмотря на то, что уровень моей игры колеблется больше, чем раньше в карьере, если взглянуть на последние полтора года, мои результаты были довольно нестабильны – на турнирах Большого шлема я по-прежнему достаточно стабилен».

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Уимблдон-2025 Новак Джокович
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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