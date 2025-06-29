Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дуран согласился на аренду. Колумбиец переходит в Турцию
Турция
29 июня 2025, 03:38 | Обновлено 29 июня 2025, 03:49
82
0

Дуран согласился на аренду. Колумбиец переходит в Турцию

«Аль-Наср» согласился отпустить форварда

29 июня 2025, 03:38 | Обновлено 29 июня 2025, 03:49
82
0
Дуран согласился на аренду. Колумбиец переходит в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний колумбийский нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в турецкий «Фенербахче» на правах аренды.

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Стороны нашли общий язык, и о переходе в ближайшее время объявят официально.

Дуран перешел в «Аль-Наср» зимой 2025 года. Тогда за игрока «Астон Виллы» клуб из Саудовской Аравии заплатил более 70 миллионов евро.

За «Аль-Наср» он сыграл 13 матчей и забил 8 мячей.

По теме:
Милан ведет переговоры с нападающим о досрочном расторжении контракта
ФОТО. Где и как отдыхает Виктор Дьекереш. Его хотят Арсенал и МЮ
Верес подпишет двух украинцев и просматривает нескольких африканцев
Джон Дуран Аль-Наср Эр-Рияд Фенербахче трансферы Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Футбол | 28 июня 2025, 09:02 1
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»

Тренер – об игре Мануэля Нойера

«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
Футбол | 28 июня 2025, 22:33 27
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины

Наполи не подпишет Георгия Судакова

Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Футбол | 29.06.2025, 00:55
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Футбол | 28.06.2025, 23:02
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Бенфика – Челси – 1:4 (д.в.) Невероятный сценарий. Видео голов, обзор матча
Футбол | 29.06.2025, 04:15
Бенфика – Челси – 1:4 (д.в.) Невероятный сценарий. Видео голов, обзор матча
Бенфика – Челси – 1:4 (д.в.) Невероятный сценарий. Видео голов, обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
28.06.2025, 09:30 25
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
27.06.2025, 18:45
Волейбол
Мадридский Реал сменит главного тренера несмотря на победу в чемпионате
Мадридский Реал сменит главного тренера несмотря на победу в чемпионате
27.06.2025, 05:23
Баскетбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
27.06.2025, 00:20 2
Бокс
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
27.06.2025, 17:52 12
Футбол
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
27.06.2025, 20:02 4
Футбол
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
27.06.2025, 23:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем