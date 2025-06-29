Турция29 июня 2025, 03:38 | Обновлено 29 июня 2025, 03:49
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Дуран согласился на аренду. Колумбиец переходит в Турцию
«Аль-Наср» согласился отпустить форварда
29 июня 2025, 03:38 | Обновлено 29 июня 2025, 03:49
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21-летний колумбийский нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в турецкий «Фенербахче» на правах аренды.
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
Стороны нашли общий язык, и о переходе в ближайшее время объявят официально.
Дуран перешел в «Аль-Наср» зимой 2025 года. Тогда за игрока «Астон Виллы» клуб из Саудовской Аравии заплатил более 70 миллионов евро.
За «Аль-Наср» он сыграл 13 матчей и забил 8 мячей.
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