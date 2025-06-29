Дуран согласился на аренду. Колумбиец переходит в Турцию

21-летний колумбийский нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в турецкий «Фенербахче» на правах аренды.

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Стороны нашли общий язык, и о переходе в ближайшее время объявят официально.

Дуран перешел в «Аль-Наср» зимой 2025 года. Тогда за игрока «Астон Виллы» клуб из Саудовской Аравии заплатил более 70 миллионов евро.

За «Аль-Наср» он сыграл 13 матчей и забил 8 мячей.