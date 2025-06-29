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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 03:08 | Обновлено 29 июня 2025, 03:12
196
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Игру прервали на два часа. Матч КЧМ Бенфика – Челси перешел в овертаймы

На 90+4-й минуте Анхель Ди Мария реализовал пенальти и спас орлов

29 июня 2025, 03:08 | Обновлено 29 июня 2025, 03:12
196
0
Игру прервали на два часа. Матч КЧМ Бенфика – Челси перешел в овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При счете 1:0 в пользу Челси на 87-й минуте поединок был прерван из-за неблагоприятной погоды. Матч остановили в 00:55 и возобновили только спустя два часа.

После рестарта арбитр назначил пенальти в ворота пенсионеров из-за игры рукой защитника. Анхель Ди Мария реализовал 11-метрвоый и спас орлов.

Поединок перешел в овертаймы. Если по итогам двух экстратаймов победитель не будет определен, то будет назначена серия пенальти.

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Бенфика Челси Бенфика - Челси клубный чемпионат мира по футболу Анхель Ди Мария Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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