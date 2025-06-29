ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 29 июня в 19:00
29 июня состоится матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).
Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Цапли под руководством Хавьера Маскерано стали вторыми в группе А. Подопечные Луиса Энрике выиграли квартет А.
За Майами выступают четыре экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. За парижан, которые выиграли требл в сезоне 2023/25, играют такие звезды как Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Джанлуиджи Доннарумма, Дезире Дуе.
Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал КЧМ-2025, где поборется либо против Фламенго, либо против Баварии.
ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинки не оставили никаких шансов соперницам после обидного поражения на групповом этапе
Кека Крелани украшает собой европейский топ-футбол