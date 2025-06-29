29 июня состоится матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).

Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Цапли под руководством Хавьера Маскерано стали вторыми в группе А. Подопечные Луиса Энрике выиграли квартет А.

За Майами выступают четыре экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. За парижан, которые выиграли требл в сезоне 2023/25, играют такие звезды как Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Джанлуиджи Доннарумма, Дезире Дуе.

Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал КЧМ-2025, где поборется либо против Фламенго, либо против Баварии.

ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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