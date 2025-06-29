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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
29.06.2025 19:00 - : -
Интер Майами
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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 02:53 | Обновлено 29 июня 2025, 02:54
38
0

ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 29 июня в 19:00

29 июня 2025, 02:53 | Обновлено 29 июня 2025, 02:54
38
0
ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 июня состоится матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).

Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цапли под руководством Хавьера Маскерано стали вторыми в группе А. Подопечные Луиса Энрике выиграли квартет А.

За Майами выступают четыре экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. За парижан, которые выиграли требл в сезоне 2023/25, играют такие звезды как Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Джанлуиджи Доннарумма, Дезире Дуе.

Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал КЧМ-2025, где поборется либо против Фламенго, либо против Баварии.

ПСЖ – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

ПСЖ – Интер Майами
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Интер Майами ПСЖ смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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