Милан ведет переговоры с нападающим о досрочном расторжении контракта
Милан ведет переговоры с нападающим о досрочном расторжении контракта
30-летний бельгийский нападающий Дивок Ориги покинет «Милан» на правах свободного агента.
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Известно, что клуб начал переговоры с представителями игрока о досрочном расторжении контракта. Контракт Ориги рассчитан до июня 2026 года.
Источник сообщает, что Ориги просит значительную часть заработной платы в качестве выходного пособия.
Решение отпустить бельгийца из клуба обусловлено тем, что тренерский штаб на него не рассчитывает. В «Милане» Ориги на время был переведен в дублирующий состав команды.
Ранее другой футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, какие варианты есть у Ориги.
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