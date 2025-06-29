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Италия
29 июня 2025, 02:39 | Обновлено 29 июня 2025, 02:45
119
0

Милан ведет переговоры с нападающим о досрочном расторжении контракта

Милан ведет переговоры с нападающим о досрочном расторжении контракта

29 июня 2025, 02:39 | Обновлено 29 июня 2025, 02:45
119
0
Милан ведет переговоры с нападающим о досрочном расторжении контракта
ФК Милан

30-летний бельгийский нападающий Дивок Ориги покинет «Милан» на правах свободного агента.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Известно, что клуб начал переговоры с представителями игрока о досрочном расторжении контракта. Контракт Ориги рассчитан до июня 2026 года.

Источник сообщает, что Ориги просит значительную часть заработной платы в качестве выходного пособия.

Решение отпустить бельгийца из клуба обусловлено тем, что тренерский штаб на него не рассчитывает. В «Милане» Ориги на время был переведен в дублирующий состав команды.

Ранее другой футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, какие варианты есть у Ориги.

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Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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