Милан ведет переговоры с нападающим о досрочном расторжении контракта

30-летний бельгийский нападающий Дивок Ориги покинет «Милан» на правах свободного агента.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Известно, что клуб начал переговоры с представителями игрока о досрочном расторжении контракта. Контракт Ориги рассчитан до июня 2026 года.

Источник сообщает, что Ориги просит значительную часть заработной платы в качестве выходного пособия.

Решение отпустить бельгийца из клуба обусловлено тем, что тренерский штаб на него не рассчитывает. В «Милане» Ориги на время был переведен в дублирующий состав команды.

Ранее другой футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, какие варианты есть у Ориги.