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29 июня 2025, 01:22 | Обновлено 29 июня 2025, 01:36
266
0

ФОТО. Как отдыхает Мохамед Салах. С арбузами и на пляже

Мохамед Салах наслаждается отдыхом

29 июня 2025, 01:22 | Обновлено 29 июня 2025, 01:36
266
0
ФОТО. Как отдыхает Мохамед Салах. С арбузами и на пляже
Instagram. Мохамед Салах

Мохамед Салах опубликовал новое фото из отпуска в Instagram.

Он запечатлён на пляже с тарелкой нарезанного арбуза, на фоне — море и лодки. Форвард набирается сил перед началом сезона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Ливерпуль» будет защищать титул АПЛ и бороться за Лигу чемпионов.

Напомним, что Салах стал лучшим игроком и бомбардиром прошлого сезона, после чего продлил контракт с клубом на два года.

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фото Мохамед Салах Ливерпуль lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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