ФОТО. Как отдыхает Мохамед Салах. С арбузами и на пляже

Мохамед Салах опубликовал новое фото из отпуска в Instagram.

Он запечатлён на пляже с тарелкой нарезанного арбуза, на фоне — море и лодки. Форвард набирается сил перед началом сезона.

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«Ливерпуль» будет защищать титул АПЛ и бороться за Лигу чемпионов.

Напомним, что Салах стал лучшим игроком и бомбардиром прошлого сезона, после чего продлил контракт с клубом на два года.