Другие новости29 июня 2025, 01:22 | Обновлено 29 июня 2025, 01:36
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ФОТО. Как отдыхает Мохамед Салах. С арбузами и на пляже
Мохамед Салах наслаждается отдыхом
29 июня 2025, 01:22 | Обновлено 29 июня 2025, 01:36
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Мохамед Салах опубликовал новое фото из отпуска в Instagram.
Он запечатлён на пляже с тарелкой нарезанного арбуза, на фоне — море и лодки. Форвард набирается сил перед началом сезона.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Ливерпуль» будет защищать титул АПЛ и бороться за Лигу чемпионов.
Напомним, что Салах стал лучшим игроком и бомбардиром прошлого сезона, после чего продлил контракт с клубом на два года.
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