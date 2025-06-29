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  4. РОНАЛДУ: Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 05:26 |
179
0

РОНАЛДУ: Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе

Криштиану высказал свое мнение о чемпионате Саудовской Аравии

29 июня 2025, 05:26 |
179
0
РОНАЛДУ: Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду в интервью пресс-службе ФК Аль-Наср высказал свое мнение о чемпионате Саудовской Аравии:

«Разумеется – чемпионат станет еще сильнее. Но я верю, что сейчас мы уже в топ-5. И мы продолжаем развиваться. В последние два с половиной года мы продемонстрировали, что лига становится все лучше и лучше.

Я счастлив, потому что знаю, что конкуренция в лиге очень высока. Люди, которые никогда не играли здесь и говорят, что лига не входит в пятерку сильнейших в мире, ничего не смыслят в футболе. Я на 100% верю в то, о чем говорю.

Именно поэтому я хотел остаться в этой лиге. Я верю в проект, причем не только на дистанции в два сезона, а на весь срок до 2034 года, когда в Саудовской Аравии пройдет ЧМ. И я верю, что этот чемпионат мира будет самым прекрасным в истории».

26 июня стало известно о том, что Роналду продлил контракт с командой Аль-Наср до лета 2027 года.

Криштиану присоединился к саудовскому клубу в середине сезона 2022/23, придя на правах свободного агента после расторжения контракта с английским Манчестер Юнайтед.

В сезоне 2024/25 КриРо провел 41 матч во всех турнирах за Аль-Наср, забил 35 голов и отдал 4 ассиста.

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Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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