Стало известно, сколько заработала украинка за финал в Бад-Хомбурге
28 июня Людмила Киченок проиграла матч за трофей парного разряда пятисотника в Германии
28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Эллен Перес из Австралии проиграла в финале травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге тандему Го Ханьюй / Александра Панова.
За свои выступления на пятисотнике украинка и австралийка получили 325 очков и $33,000 (по $16,500 каждая). Го Ханьюй и Панова заработали на двоих $54,300.
Помимо Людмилы, в Бад-Хомбурге Украину представили еще три теннисистки: Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок.
Костюк потерпела поражение в первом раунде одиночки и забрала чек в $10,190. Стародубцева уступила в финале квалификации. Ее призовые составили $7,625.
Надежда Киченок вместе с Николь Мелихар вылетели во втором круге парных соревнований. Надежда заработала $4,920.
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