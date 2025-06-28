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WTA
28 июня 2025, 23:35 |
371
0

Стало известно, сколько заработала украинка за финал в Бад-Хомбурге

28 июня Людмила Киченок проиграла матч за трофей парного разряда пятисотника в Германии

28 июня 2025, 23:35 |
371
0
Стало известно, сколько заработала украинка за финал в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллен Перес и Людмила Киченок

28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Эллен Перес из Австралии проиграла в финале травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге тандему Го Ханьюй / Александра Панова.

За свои выступления на пятисотнике украинка и австралийка получили 325 очков и $33,000 (по $16,500 каждая). Го Ханьюй и Панова заработали на двоих $54,300.

Помимо Людмилы, в Бад-Хомбурге Украину представили еще три теннисистки: Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок.

Костюк потерпела поражение в первом раунде одиночки и забрала чек в $10,190. Стародубцева уступила в финале квалификации. Ее призовые составили $7,625.

Надежда Киченок вместе с Николь Мелихар вылетели во втором круге парных соревнований. Надежда заработала $4,920.

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Людмила Киченок Надежда Киченок Юлия Стародубцева Марта Костюк призовые WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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