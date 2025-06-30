Игрок Динамо: «То, что написали обо мне – полная ложь»

Вингер «Динамо» Киев Георгий Цитаишвили, который сейчас арендован «Гранадой», отреагировал на слухи о трансфере в болгарский клуб «ЦСКА».

«Я видел сообщения в украинской прессе о том, что я контактировал с софийским ЦСКА по поводу моего будущего и пообещал определиться в течение 10 дней. Я хочу прояснить: ни я, ни мой агент никогда не общались и не контактировали с этим клубом. Эта информация полная ложь. Спасибо всем за внимание», – сказал Цитаишвили.

Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили не планирует возвращаться в Украину.