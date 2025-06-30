Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо: «То, что написали обо мне – полная ложь»
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 02:50 |
233
0

Игрок Динамо: «То, что написали обо мне – полная ложь»

Георгий Цитаишвили – о слухах, связанных с переездом в Болгарию

30 июня 2025, 02:50 |
233
0
Игрок Динамо: «То, что написали обо мне – полная ложь»
ФК Динамо. Георгий Цитаишвили

Вингер «Динамо» Киев Георгий Цитаишвили, который сейчас арендован «Гранадой», отреагировал на слухи о трансфере в болгарский клуб «ЦСКА».

«Я видел сообщения в украинской прессе о том, что я контактировал с софийским ЦСКА по поводу моего будущего и пообещал определиться в течение 10 дней. Я хочу прояснить: ни я, ни мой агент никогда не общались и не контактировали с этим клубом. Эта информация полная ложь. Спасибо всем за внимание», – сказал Цитаишвили.

Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили не планирует возвращаться в Украину.

По теме:
ФОТО. Жена Ярмоленко впечатлила мужа новым секси-снимком
Кучер их изучает. Стали известны имена еще трех новичков Черноморца
Еще один легионер покинул Черноморец
Георгий Цитаишвили Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЦСКА София
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Футбол | 29 июня 2025, 05:12 12
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси

Бенфика потерпела поражение от пенсионеров со счетом 1:4 и покинула турнир

Над Месси издевались только тайм. ПСЖ не оставил шансов Интер Майами
Футбол | 29 июня 2025, 20:57 15
Над Месси издевались только тайм. ПСЖ не оставил шансов Интер Майами
Над Месси издевались только тайм. ПСЖ не оставил шансов Интер Майами

Команда Энрике забила четыре гола в ворота соперников еще до перерыва

ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины U-17
Футбол | 29.06.2025, 08:42
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины U-17
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины U-17
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Футбол | 29.06.2025, 09:20
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Канада сенсационно проиграла в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Футбол | 30.06.2025, 02:12
Канада сенсационно проиграла в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Канада сенсационно проиграла в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
28.06.2025, 02:50 4
Футбол
ФОТО. Знаменитый снукерист Ронни О'Салливан женился в 49 лет
ФОТО. Знаменитый снукерист Ронни О'Салливан женился в 49 лет
28.06.2025, 02:15 3
Снукер
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
28.06.2025, 22:08 2
Бокс
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 8
Футбол
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
28.06.2025, 02:13 9
Футбол
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
29.06.2025, 07:26 7
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем