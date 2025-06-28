ЦСКА или Испания? Вингер киевского Динамо не вернется в Украину

Вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили не планирует возвращаться в Украину, однако пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру.

В сезоне 2024/25 грузинский футболист выступал в «Гранаде» на правах аренды, но больше не планирует играть во втором по силе дивизионе Испании. 24-летний вингер имеет предложение от болгарского ЦСКА София и в то же время ждет интереса со стороны команд Ла Лиги.

На данный момент, Цитаишвили взял десять дней на паузу, чтобы определиться со своим будущим. Стоит отметить, что по правилам ФИФА Георгий не обязан возвращаться в Киев, так как его контракт действовал на момент начала полномасштабной российско-украинской войны.

Вингер не смог завоевать место в стартовом составе чемпионов Украины, поэтому внушительную часть своей карьеры провел в арендах – выступал за одесский «Черноморец», полтавскую «Ворсклу», клубы из Польши, Грузии и Испании.