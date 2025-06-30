Испания30 июня 2025, 01:54 |
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Йожеф САБО: «Игрок Динамо опередил свое время»
Известный тренер и игрок – об Олеге Лужном
30 июня 2025, 01:54 |
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Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался об экс-защитнике киевлян Олеге Лужном.
«О Лужном я могу сказать только хорошие слова. Он опередил свое время. Лужный на позиции правого защитника, в 90-е делал то, что нынешние игроки. Олег успевал играть и в атаке, и в обороне, делал отличные резаные передачи, у него был хороший отбор», – рассказал Сабо.
Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.
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