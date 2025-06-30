Йожеф САБО: «Игрок Динамо опередил свое время»

Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался об экс-защитнике киевлян Олеге Лужном.

«О Лужном я могу сказать только хорошие слова. Он опередил свое время. Лужный на позиции правого защитника, в 90-е делал то, что нынешние игроки. Олег успевал играть и в атаке, и в обороне, делал отличные резаные передачи, у него был хороший отбор», – рассказал Сабо.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.