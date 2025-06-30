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  4. Йожеф САБО: «Игрок Динамо опередил свое время»
Испания
30 июня 2025, 01:54 |
132
0

Йожеф САБО: «Игрок Динамо опередил свое время»

Известный тренер и игрок – об Олеге Лужном

30 июня 2025, 01:54 |
132
0
Йожеф САБО: «Игрок Динамо опередил свое время»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался об экс-защитнике киевлян Олеге Лужном.

«О Лужном я могу сказать только хорошие слова. Он опередил свое время. Лужный на позиции правого защитника, в 90-е делал то, что нынешние игроки. Олег успевал играть и в атаке, и в обороне, делал отличные резаные передачи, у него был хороший отбор», – рассказал Сабо.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.

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Динамо Киев Олег Лужный Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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