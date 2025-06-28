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Украина. Первая лига
28 июня 2025, 23:01 | Обновлено 28 июня 2025, 23:08
430
0

Новый тренер Левого Берега определился с помощниками

Андрей Гаврюшов также пригласил нескольких новичков

28 июня 2025, 23:01 | Обновлено 28 июня 2025, 23:08
430
0
Новый тренер Левого Берега определился с помощниками
ФК Левый Берег

Как стало известно Sport.ua, новому главному тренеру перволигового «Левого Берега» будут помогать Вадим Чернышенко и Виталий Захарченко, которые были ассистентами его предшественника Виталия Первака. Также в тренерский штаб киевлян вошли Александр Ломко и Сергей Карпов, который будет отвечать за подготовку вратарей.

По имеющейся информации, в расположении «Левого Берега» сейчас находится квартет потенциальных новичков, с ними Андрей Гаврюшов собирается определиться после трех контрольных матчей. В первом сегодня киевляне обменялись голами с винницкой «Нивой».

Клубному руководству осталось еще назначить руководителя для «Левого Берега-2», который вскоре примет старт во Второй лиге.

28 июня Левый Берег сыграл вничью в дебютном матче под руководством Гаврюшова.

По теме:
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Андрей Гаврюшов Вадим Чернышенко Александр Ломко Левый Берег Киев инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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