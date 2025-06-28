Новый тренер Левого Берега определился с помощниками
Андрей Гаврюшов также пригласил нескольких новичков
Как стало известно Sport.ua, новому главному тренеру перволигового «Левого Берега» будут помогать Вадим Чернышенко и Виталий Захарченко, которые были ассистентами его предшественника Виталия Первака. Также в тренерский штаб киевлян вошли Александр Ломко и Сергей Карпов, который будет отвечать за подготовку вратарей.
По имеющейся информации, в расположении «Левого Берега» сейчас находится квартет потенциальных новичков, с ними Андрей Гаврюшов собирается определиться после трех контрольных матчей. В первом сегодня киевляне обменялись голами с винницкой «Нивой».
Клубному руководству осталось еще назначить руководителя для «Левого Берега-2», который вскоре примет старт во Второй лиге.
28 июня Левый Берег сыграл вничью в дебютном матче под руководством Гаврюшова.
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