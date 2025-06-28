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  4. Клубу не понравились… Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с Вересом
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 22:47 |
964
4

Клубу не понравились… Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с Вересом

28 июня июня клуб из города Ровно прекратил все отношения с блогером

28 июня 2025, 22:47 |
964
4
Клубу не понравились… Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с Вересом
Игорь Бурбас и Игорь Харатин

Украинский блогер Игорь Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с футбольным клубом Верес из города Ровно:

«Руководством «Вереса» была предпринята попытка цензуры. Именно так расцениваю действия клуба накануне выхода интервью с Игорем Харатиным. Кратко опишу свое видение ситуации, которая странным образом приобретает скандальные черты.

Итак, «Верес» официально дал разрешение на проведение интервью. Более того – на совместной конференц-связи между мной, спортдиректором Юрием Габовдой и Игорем Харатиным даже были очерчены темы.

По итогам записи у главного героя не было никаких нареканий (!!!). Так же как и у клуба. Лишь через несколько дней возникла одна просьба – показать материал перед выходом.

Внешнее редактирование у нас не практикуется, однако из уважения к Игорю Харатину за сутки до запланированной публикации я предоставил возможность просмотреть материал. Только для того, чтобы он убедился – никаких слов не было вырвано из контекста.

После молчания в течение всего вчерашнего дня только в 22:30 получаю странное сообщение от спортивного директора «Вереса» Юрия Габовды о решении не публиковать интервью. На просьбу указать причину не было дано никакого ответа. Что важно, от героя интервью Игоря Харатина до выхода самого интервью я не получал никакого запрета на его публикацию.

В связи с поздним временем созвониться с президентом «Вереса» не удалось. От Ивана Надеина только сегодня постфактум услышал, так сказать, «причину» их решения. Оказывается, клубу не понравились... даже не слова, а эмоции футболиста. То есть не понравилось то, что человек проявил свою искренность.

Хочу подчеркнуть, что над этим материалом работал коллектив как технических, так и творческих работников, работу которых я уважаю. Поэтому не могу без какого-либо взвешенного аргумента сказать каждому, что их труд пошел насмарку. Мною было принято решение издать материал, о чем я заранее сообщил спортдиректору Юрию Габовде.

Считаю недопустимым вмешательство в работу независимых СМИ. А именно это позволил себе народный клуб. Данное интервью Игоря Харатина исключительно в позитивном ключе освещает имидж «Вереса». Однако, если народному клубу этого мало и хочется большей раскрутки через раздутые скандалы – это право руководства этого клуба».

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Игорь Бурбас Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Харатин Юрий Габовда Иван Надеин
Даниил Агарков Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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avk2307
мышиная возня с целью привлечь внимание....
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0
Перець
Безкоштовна реклама Вересу і персонально Харатіну
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0
mini.f
піаритися можна по різному... Можна так як і Верес. Що тут не так?
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0
Richard Lewis
Взагалі-то "показати матеріали перед виходом" — це не журналістський стандарт
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-1
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