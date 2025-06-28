Клубу не понравились… Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с Вересом

Украинский блогер Игорь Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с футбольным клубом Верес из города Ровно:

«Руководством «Вереса» была предпринята попытка цензуры. Именно так расцениваю действия клуба накануне выхода интервью с Игорем Харатиным. Кратко опишу свое видение ситуации, которая странным образом приобретает скандальные черты.

Итак, «Верес» официально дал разрешение на проведение интервью. Более того – на совместной конференц-связи между мной, спортдиректором Юрием Габовдой и Игорем Харатиным даже были очерчены темы.

По итогам записи у главного героя не было никаких нареканий (!!!). Так же как и у клуба. Лишь через несколько дней возникла одна просьба – показать материал перед выходом.

Внешнее редактирование у нас не практикуется, однако из уважения к Игорю Харатину за сутки до запланированной публикации я предоставил возможность просмотреть материал. Только для того, чтобы он убедился – никаких слов не было вырвано из контекста.

После молчания в течение всего вчерашнего дня только в 22:30 получаю странное сообщение от спортивного директора «Вереса» Юрия Габовды о решении не публиковать интервью. На просьбу указать причину не было дано никакого ответа. Что важно, от героя интервью Игоря Харатина до выхода самого интервью я не получал никакого запрета на его публикацию.

В связи с поздним временем созвониться с президентом «Вереса» не удалось. От Ивана Надеина только сегодня постфактум услышал, так сказать, «причину» их решения. Оказывается, клубу не понравились... даже не слова, а эмоции футболиста. То есть не понравилось то, что человек проявил свою искренность.

Хочу подчеркнуть, что над этим материалом работал коллектив как технических, так и творческих работников, работу которых я уважаю. Поэтому не могу без какого-либо взвешенного аргумента сказать каждому, что их труд пошел насмарку. Мною было принято решение издать материал, о чем я заранее сообщил спортдиректору Юрию Габовде.

Считаю недопустимым вмешательство в работу независимых СМИ. А именно это позволил себе народный клуб. Данное интервью Игоря Харатина исключительно в позитивном ключе освещает имидж «Вереса». Однако, если народному клубу этого мало и хочется большей раскрутки через раздутые скандалы – это право руководства этого клуба».