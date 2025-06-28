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  4. Клуб УПЛ обиделся на известного журналиста. Сделал заявление
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 15:35 | Обновлено 28 июня 2025, 16:02
1095
1

Клуб УПЛ обиделся на известного журналиста. Сделал заявление

Верес не будет общаться с Бурбасом

28 июня 2025, 15:35 | Обновлено 28 июня 2025, 16:02
1095
1
Клуб УПЛ обиделся на известного журналиста. Сделал заявление
ФК Верес

Клуб УПЛ Верес сделал заявление после того, как на канале журналиста Игоря Бурбаса вышло интервью с полузащитником команды Игорем Харатиным.

Верес заявляет, что ни Харатин, ни руководство не давали разрешения на публикацию, поэтому клуб и все представители команды прекращают коммуникацию с Бурбасом.

Заявление клуба

Ознакомившись с предыдущими работами Игоря Бурбаса, народный клуб заметил факты нарушения журналистской этики, откровенно манипулятивные по нашему мнению материалы и нарративы.

Чтобы избежать любых возможных ассоциаций с именем Игоря Бурбаса – народный клуб, представители тренерского штаба и футболисты – отныне будут избегать каких-либо контактов с данным блогером.

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Верес Ровно Игорь Харатин Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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Комментарии 1
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Falko
Верес, та ви зашкварились )) Я гадав, що з Бурбасом узагалі ніхто не спілкується,  бо... ну, це ж очевидно. Але вам удалось )
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