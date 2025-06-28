Клуб УПЛ обиделся на известного журналиста. Сделал заявление
Верес не будет общаться с Бурбасом
Клуб УПЛ Верес сделал заявление после того, как на канале журналиста Игоря Бурбаса вышло интервью с полузащитником команды Игорем Харатиным.
Верес заявляет, что ни Харатин, ни руководство не давали разрешения на публикацию, поэтому клуб и все представители команды прекращают коммуникацию с Бурбасом.
Заявление клуба
Ознакомившись с предыдущими работами Игоря Бурбаса, народный клуб заметил факты нарушения журналистской этики, откровенно манипулятивные по нашему мнению материалы и нарративы.
Чтобы избежать любых возможных ассоциаций с именем Игоря Бурбаса – народный клуб, представители тренерского штаба и футболисты – отныне будут избегать каких-либо контактов с данным блогером.
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