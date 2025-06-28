Клуб УПЛ обиделся на известного журналиста. Сделал заявление

Клуб УПЛ Верес сделал заявление после того, как на канале журналиста Игоря Бурбаса вышло интервью с полузащитником команды Игорем Харатиным.

Верес заявляет, что ни Харатин, ни руководство не давали разрешения на публикацию, поэтому клуб и все представители команды прекращают коммуникацию с Бурбасом.

Заявление клуба

Ознакомившись с предыдущими работами Игоря Бурбаса, народный клуб заметил факты нарушения журналистской этики, откровенно манипулятивные по нашему мнению материалы и нарративы.

Чтобы избежать любых возможных ассоциаций с именем Игоря Бурбаса – народный клуб, представители тренерского штаба и футболисты – отныне будут избегать каких-либо контактов с данным блогером.