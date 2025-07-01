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  4. Лионель Месси рассказал об аде, который ему пришлось пережить в ПСЖ
Испания
01 июля 2025, 05:38 |
96
0

Лионель Месси рассказал об аде, который ему пришлось пережить в ПСЖ

Аргентинец о конфликте с фанатами

01 июля 2025, 05:38 |
96
0
Лионель Месси рассказал об аде, который ему пришлось пережить в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси рассказал о проблемах, которые он пережил во французском «ПСЖ».

«С самого начала меня очень хорошо приняли. Но потом часть парижской публики начала относиться ко мне по-другому. Произошел конфликт со значительной частью болельщиков. Произошло то, что раньше было с Мбаппе и Неймаром. Почему эти болельщики так себя ведут?», – сказал Месси.

Ранее лидер «Интер» Майами Лионель Месси поделился эмоциями после поражения в матче против ПСЖ (0:4), которое привело к вылету из клубного чемпионата мира.

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Лионель Месси Лига 1 (Франция) ПСЖ Интер Майами
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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