Лионель Месси рассказал об аде, который ему пришлось пережить в ПСЖ

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси рассказал о проблемах, которые он пережил во французском «ПСЖ».

«С самого начала меня очень хорошо приняли. Но потом часть парижской публики начала относиться ко мне по-другому. Произошел конфликт со значительной частью болельщиков. Произошло то, что раньше было с Мбаппе и Неймаром. Почему эти болельщики так себя ведут?», – сказал Месси.

Ранее лидер «Интер» Майами Лионель Месси поделился эмоциями после поражения в матче против ПСЖ (0:4), которое привело к вылету из клубного чемпионата мира.