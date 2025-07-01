Лионель Месси рассказал об аде, который ему пришлось пережить в ПСЖ
Аргентинец о конфликте с фанатами
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси рассказал о проблемах, которые он пережил во французском «ПСЖ».
«С самого начала меня очень хорошо приняли. Но потом часть парижской публики начала относиться ко мне по-другому. Произошел конфликт со значительной частью болельщиков. Произошло то, что раньше было с Мбаппе и Неймаром. Почему эти болельщики так себя ведут?», – сказал Месси.
Ранее лидер «Интер» Майами Лионель Месси поделился эмоциями после поражения в матче против ПСЖ (0:4), которое привело к вылету из клубного чемпионата мира.
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