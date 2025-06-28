Где смотреть матч 1/8 финала клубного чемпионата мира ПСЖ – Интер Майами
Стартовый поединок плей-офф состоится 29 июня и начнется в 19:00 по Киеву
29 июня французский ПСЖ и американский Интер Майами проведут очный матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.
Коллективы сыграют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего поединка будет бразильский арбитр Вилтон Сампайо.
Интер Майами вместе с Лионелем Месси пробился в плей-офф КЧМ-2025 из группы А, заняв второе место. Парижане и Усман Дембеле выиграли квартет B.
Где смотреть матч 1/8 финала клубного чемпионата мира ПСЖ – Интер Майами
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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