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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 22:17 |
96
0

Где смотреть матч 1/8 финала клубного чемпионата мира ПСЖ – Интер Майами

Стартовый поединок плей-офф состоится 29 июня и начнется в 19:00 по Киеву

28 июня 2025, 22:17 |
96
0
Где смотреть матч 1/8 финала клубного чемпионата мира ПСЖ – Интер Майами
Коллаж Sport.ua

29 июня французский ПСЖ и американский Интер Майами проведут очный матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Коллективы сыграют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет бразильский арбитр Вилтон Сампайо.

Интер Майами вместе с Лионелем Месси пробился в плей-офф КЧМ-2025 из группы А, заняв второе место. Парижане и Усман Дембеле выиграли квартет B.

Где смотреть матч 1/8 финала клубного чемпионата мира ПСЖ – Интер Майами

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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ПСЖ Интер Майами Лионель Месси где смотреть клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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