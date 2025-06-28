29 июня французский ПСЖ и американский Интер Майами проведут очный матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Коллективы сыграют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего поединка будет бразильский арбитр Вилтон Сампайо.

Интер Майами вместе с Лионелем Месси пробился в плей-офф КЧМ-2025 из группы А, заняв второе место. Парижане и Усман Дембеле выиграли квартет B.

Где смотреть матч 1/8 финала клубного чемпионата мира ПСЖ – Интер Майами

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.