Обнародованы стартовые составы на финал молодежного Евро Англия – Германия

28 июня состоится финальный матч молодежного чемпионата Европы между командами Англия U-21 и Германия U-21.

Поединок пройдет на стадионе Тегельне поле в Братиславе, столице Словакии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния наставники коллективов назвали стартовые составы своих подопечных.

Англичане в плей-офф одолели Испанию U-21 (3:1) и Нидерланды U-21 (2:1), а немцы справились с Италией U-21 (3:2 после д.в.) и Францию U-21 (3:0).

Стартовые составы на финал Евро-2025 Англия U-21 – Германия U-21