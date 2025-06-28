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Молодежные турниры
28 июня 2025, 21:19 |
341
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Обнародованы стартовые составы на финал молодежного Евро Англия – Германия

Решающий поединок чемпионата Европы среди команд U-21 начнется 28 июня в 22:00

28 июня 2025, 21:19 |
341
0
Обнародованы стартовые составы на финал молодежного Евро Англия – Германия
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня состоится финальный матч молодежного чемпионата Европы между командами Англия U-21 и Германия U-21.

Поединок пройдет на стадионе Тегельне поле в Братиславе, столице Словакии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов назвали стартовые составы своих подопечных.

Англичане в плей-офф одолели Испанию U-21 (3:1) и Нидерланды U-21 (2:1), а немцы справились с Италией U-21 (3:2 после д.в.) и Францию U-21 (3:0).

Стартовые составы на финал Евро-2025 Англия U-21 – Германия U-21

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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