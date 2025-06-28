Экс-игрок сборной Украины: «Это была ошибка, я в заднице»

Бывший игрок сборной Украины Игорь Харатин рассказал о проблемах, которые у него возникли во время пребывания в «Колосе».

«Не один психолог со мной работал, чтобы я не сломался и мог показывать хотя бы какой-то результат.

Мое ощущение, что я совершил ошибку, это было неправильно. Я всегда думаю, что если я не играю, если есть проблемы – то в первую очередь виноват ты сам. Я чувствовал тогда, что я в заднице», – признался Харатин.

Ранее украинский полузащитник Игорь Харатин, который сейчас выступает за ровенский «Верес», рассказал об интересе к нему со стороны полтавской «Ворсклы» и одесского «Черноморца».