Клубы, которые вылетели из УПЛ, хотели подписать экс-игрока сборной

Украинский полузащитник Игорь Харатин, ныне выступающий за ровенский «Верес», рассказал об интересе к нему от полтавской «Ворсклы» и одесского «Черноморца».

«Сначала «Ворскла» очень интересовалась мной. Очень хотели меня. Затем «Черноморец» звонил. Я шел не за деньгами, я хотел получить еще кайф от футбола и реализовать себя», – сказал Харатин.

В прошлом сезоне Игорь Харатин провел 15 матчей в ровном «Вересе», забив три гола и отдав одну результативную передачу. Игорь перебрался в расположение «красно-черных» зимой после ухода из ковалевского Колоса.

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