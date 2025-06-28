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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 12:06 | Обновлено 28 июня 2025, 13:40
759
0

Клубы, которые вылетели из УПЛ, хотели подписать экс-игрока сборной

Игорь Харатин заявил, что мог перейти в «Ворсклу» или «Черноморец»

28 июня 2025, 12:06 | Обновлено 28 июня 2025, 13:40
759
0
Клубы, которые вылетели из УПЛ, хотели подписать экс-игрока сборной
НК Верес. Игорь Харатин

Украинский полузащитник Игорь Харатин, ныне выступающий за ровенский «Верес», рассказал об интересе к нему от полтавской «Ворсклы» и одесского «Черноморца».

«Сначала «Ворскла» очень интересовалась мной. Очень хотели меня. Затем «Черноморец» звонил. Я шел не за деньгами, я хотел получить еще кайф от футбола и реализовать себя», – сказал Харатин.

В прошлом сезоне Игорь Харатин провел 15 матчей в ровном «Вересе», забив три гола и отдав одну результативную передачу. Игорь перебрался в расположение «красно-черных» зимой после ухода из ковалевского Колоса.

Ранее сообщалось, что Верес подписал греческого легионера

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Игорь Харатин трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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