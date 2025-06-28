Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский вратарь рассказал, когда присоединится к британскому клубу
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 18:53 |
586
0

Украинский вратарь рассказал, когда присоединится к британскому клубу

Евгений Кучеренко ожидает документы

28 июня 2025, 18:53 |
586
0
Украинский вратарь рассказал, когда присоединится к британскому клубу
ЛНЗ. Евгений Кучеренко

Уже бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко эксклюзивно для Sport.ua сообщил, когда собирается присоединиться к своей новой команде «Данди Юнайтед» из Шотландии, с которой подписал контракт.

«Конкретики еще нет. К сожалению, это зависит не от меня. Еще нахожусь в Украине, жду визу. Решением этого вопроса занимаются представители ЛНЗ и «Данди Юнайтед». Надеюсь, что на следующей неделе с документами уже все будет в порядке», – сказал вратарь.

Кучеренко подписал контракт на два года с опцией пролонгации еще на сезон.

Кроме ЛНЗ он еще выступал за резервистов «Шахтера», «Колос», «Подолье», а также португальскую «Лейрию», казахстанский «Аксу» и грузинскую «Дилу».

В активе Кучеренко есть и один матч, сыгранный за молодежную сборную Украины.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Данди Юнайтед» стал четвертым в чемпионате Шотландии и получил путевку в Лигу конференций (2-й раунд квалификации).

Ранее мы сообщали, что наставник «Данди Юнайтед» объяснил, почему клуб подписал украинского голкипера.

По теме:
Динамо U-16 стало чемпионом ДЮФЛУ, обыграв в финале ЛНЗ U-16
Соперником был не Шахтер. Динамо U-16 стало чемпионом Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ЛНЗ и Металлиста перебрался в клуб из Казахстана
Данди Юнайтед чемпионат Шотландии по футболу Евгений Кучеренко ЛНЗ Черкассы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Футбол | 28 июня 2025, 09:30 12
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил

Украинец может получить дисквалификацию на четыре года

Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Футбол | 27 июня 2025, 23:12 0
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы

Испанская команда выиграла Евро-2025, забив в финале 4 мяча

«Ужасная идея». Юрген Клопп разнес клубный чемпионат мира
Футбол | 28.06.2025, 13:49
«Ужасная идея». Юрген Клопп разнес клубный чемпионат мира
«Ужасная идея». Юрген Клопп разнес клубный чемпионат мира
У звездного легионера Полесья возникли проблемы. Он не поехал на сборы
Футбол | 28.06.2025, 19:16
У звездного легионера Полесья возникли проблемы. Он не поехал на сборы
У звездного легионера Полесья возникли проблемы. Он не поехал на сборы
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
Футбол | 27.06.2025, 20:02
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
26.06.2025, 20:45 1
Волейбол
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
28.06.2025, 03:08 2
Бокс
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
27.06.2025, 14:24 6
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 3
Волейбол
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
27.06.2025, 12:13
Футбол
Мадридский Реал сменит главного тренера несмотря на победу в чемпионате
Мадридский Реал сменит главного тренера несмотря на победу в чемпионате
27.06.2025, 05:23
Баскетбол
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
27.06.2025, 17:52 11
Футбол
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем