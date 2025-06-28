Украинский вратарь рассказал, когда присоединится к британскому клубу

Уже бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко эксклюзивно для Sport.ua сообщил, когда собирается присоединиться к своей новой команде «Данди Юнайтед» из Шотландии, с которой подписал контракт.

«Конкретики еще нет. К сожалению, это зависит не от меня. Еще нахожусь в Украине, жду визу. Решением этого вопроса занимаются представители ЛНЗ и «Данди Юнайтед». Надеюсь, что на следующей неделе с документами уже все будет в порядке», – сказал вратарь.

Кучеренко подписал контракт на два года с опцией пролонгации еще на сезон.

Кроме ЛНЗ он еще выступал за резервистов «Шахтера», «Колос», «Подолье», а также португальскую «Лейрию», казахстанский «Аксу» и грузинскую «Дилу».

В активе Кучеренко есть и один матч, сыгранный за молодежную сборную Украины.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Данди Юнайтед» стал четвертым в чемпионате Шотландии и получил путевку в Лигу конференций (2-й раунд квалификации).

Ранее мы сообщали, что наставник «Данди Юнайтед» объяснил, почему клуб подписал украинского голкипера.