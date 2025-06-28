Первый матч плей-офф КЧМ-2025. Составы на поединок Палмейрас – Ботафого

В субботу, 28 июня, состоится первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сойдутся две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч пройдет в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

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Планируется, что игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против «Бенфики» или «Челси».

Наставники обеих команд выбрали составы на этот поединок.