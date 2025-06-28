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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 18:35 | Обновлено 28 июня 2025, 18:37
204
0

Первый матч плей-офф КЧМ-2025. Составы на поединок Палмейрас – Ботафого

Поединок стартует в 19:00 по Киеву

28 июня 2025, 18:35 | Обновлено 28 июня 2025, 18:37
204
0
Первый матч плей-офф КЧМ-2025. Составы на поединок Палмейрас – Ботафого
колаж Sport.ua

В субботу, 28 июня, состоится первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сойдутся две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч пройдет в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Планируется, что игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против «Бенфики» или «Челси».

Наставники обеих команд выбрали составы на этот поединок.

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Палмейрас Ботафого клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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