Клубный чемпионат мира28 июня 2025, 18:35 | Обновлено 28 июня 2025, 18:37
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Первый матч плей-офф КЧМ-2025. Составы на поединок Палмейрас – Ботафого
Поединок стартует в 19:00 по Киеву
28 июня 2025, 18:35 | Обновлено 28 июня 2025, 18:37
204
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В субботу, 28 июня, состоится первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сойдутся две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».
Матч пройдет в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Планируется, что игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против «Бенфики» или «Челси».
Наставники обеих команд выбрали составы на этот поединок.
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