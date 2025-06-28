Карпаты назвали двух новых работников. Один из них представитель сборной

Львовские «Карпаты» официально назначили нового врача клуба и тренера над улучшением физической подготовки.

Руководить медицинским штабом «львов» будет Роман Жолобайлюк, специалист по физической подготовке – Вадим Сапай.

Интересно, что Жолобайлюк будет совмещать работу во львовский команде и национальной сборной Украины.

«Очень рад присоединиться к «Карпатам». Здесь подобрались замечательные специалисты, поэтому мне приятно стать частью карпатовской медицинской команды. Я родом из Ивано-Франковской области, ранее уже работал во Львове. Поэтому фактически возвращаюсь домой. Свою работу в «Карпатах» я буду совмещать с выполнением функций главного врача национальной команды Украины», – ответил Жолобайлюк.

«Для меня большая честь – стать частью «Карпат». Готов работать на полную, чтобы вместе с командой достигать новых вершин. Здесь можно учиться, прогрессировать и развиваться. Вместе с Вадимом Шутенко и всем тренерским штабом будем помогать футболистам становиться еще сильнее», – сказал Сапай.