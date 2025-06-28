Динамо отправилось на сбор в Австрию. Кому даст шанс Шовковский

Динамо на официальном сайте объявило о том, что в субботу команда отправилась в Австрию на тренировочный сбор. Клуб отмечает, что сбор начался на два раньше, чем планировалось ранее.

О причинах такого решения информации нет. Как и нет списка игроков, однако на сбор, скорее всего, поехали все игроки, которые с первой командой прошли медосмотр.

Команда доберется автобусом до столицы Молдовы – Кишинева, откуда самолетом вылетит в Австрию. Будут готовиться динамовцы недалеко от Граца.

В планах бело-синих проведение контрольных матчей и подготовка к сезону, который начнется для подопечных Александра Шовковского квалификационными матчами Лиги чемпионов (первый поединок запланирован на 22 июля).

Соперники по спаррингам на сборе в Австрии будут доложены дополнительно.

Игроки, которые проходили медосмотр с первой командой

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Владислав Захарченко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Анхель Торрес, Роман Саленко, Алексей Гусев, Александр Яцык, Павел Люсин, Кирилл Осипенко, Дмитрий Кремчанин.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвей Пономаренко, Федор Задорожный.