Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо отправилось на сбор в Австрию. Кому даст шанс Шовковский
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 16:22 | Обновлено 28 июня 2025, 16:40
759
2

Динамо отправилось на сбор в Австрию. Кому даст шанс Шовковский

Сбор начнется раньше ожидаемого

28 июня 2025, 16:22 | Обновлено 28 июня 2025, 16:40
759
2
Динамо отправилось на сбор в Австрию. Кому даст шанс Шовковский
ФК Динамо

Динамо на официальном сайте объявило о том, что в субботу команда отправилась в Австрию на тренировочный сбор. Клуб отмечает, что сбор начался на два раньше, чем планировалось ранее.

О причинах такого решения информации нет. Как и нет списка игроков, однако на сбор, скорее всего, поехали все игроки, которые с первой командой прошли медосмотр.

Команда доберется автобусом до столицы Молдовы – Кишинева, откуда самолетом вылетит в Австрию. Будут готовиться динамовцы недалеко от Граца.

В планах бело-синих проведение контрольных матчей и подготовка к сезону, который начнется для подопечных Александра Шовковского квалификационными матчами Лиги чемпионов (первый поединок запланирован на 22 июля).

Соперники по спаррингам на сборе в Австрии будут доложены дополнительно.

Игроки, которые проходили медосмотр с первой командой

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Владислав Захарченко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Анхель Торрес, Роман Саленко, Алексей Гусев, Александр Яцык, Павел Люсин, Кирилл Осипенко, Дмитрий Кремчанин.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвей Пономаренко, Федор Задорожный.

По теме:
Спарринг новичков УПЛ завершился победой Полтавы
Карпаты назвали двух новых работников. Один из них представитель сборной
Йожеф САБО: «Леоненко такие вещи порой говорит, что на голову не натянешь»
Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Волейбол | 27 июня 2025, 20:15 3
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?

Сине-желтые закрепились на 12-й позиции в рейтинге FIVB

ЛЕОНЕНКО: «Это вопросы к Суркисам. Даже сейчас из Динамо тяжело уехать»
Футбол | 28 июня 2025, 12:04 10
ЛЕОНЕНКО: «Это вопросы к Суркисам. Даже сейчас из Динамо тяжело уехать»
ЛЕОНЕНКО: «Это вопросы к Суркисам. Даже сейчас из Динамо тяжело уехать»

Бывший футболист киевского клуба рассказал, почему не покинул Украину

ФИЛИППОВ: «Мне немного легче, ибо я уже понимаю требования Ротаня»
Футбол | 28.06.2025, 16:06
ФИЛИППОВ: «Мне немного легче, ибо я уже понимаю требования Ротаня»
ФИЛИППОВ: «Мне немного легче, ибо я уже понимаю требования Ротаня»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Футбол | 28.06.2025, 09:02
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Футбол | 27.06.2025, 17:52
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynama
Cыночек гусева не прижился в Первой Столице. Я не удивлен...
Ответить
0
kadaad .
Снова вместо наигрывания основы будет перетасовка в каждом тайме, а потом в квалификации будут всем проигрывать из-за не сыгранности основы.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
27.06.2025, 00:20
Бокс
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
27.06.2025, 07:40 9
Футбол
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
26.06.2025, 22:59 2
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
27.06.2025, 12:13
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
26.06.2025, 20:45 1
Волейбол
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
27.06.2025, 14:24 3
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
27.06.2025, 18:45
Волейбол
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
27.06.2025, 08:20 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем