ОФИЦИАЛЬНО. Дирк Куйт – главный тренер Дордрехта

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Куйт возглавил нидерландский «Дордрехт». Об этом сообщают социальные сети клуба.

44-летний футболист подписал контракт с клубом, который рассчитан на 1 год.

«Дордрехт» выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов.

Последним клубом Дирка был бельгийский «Беерсхот», в котором он работал с 2023 по 2025 год. До это нидерландец работал с «Квик Бойз», командой «Фейеноорда» U-19 и «АДО Ден Хаг».

Дирк Куйт завершил свою карьеру в 2018 году. За карьер он провел 790 матчей, в которых успел отличиться 285 голами и 149 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что экс-коуч «Шахтера» может помешать культовому Куйту вернуться в «Ливерпуль».