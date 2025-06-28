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Нидерланды
28 июня 2025, 16:49 | Обновлено 28 июня 2025, 16:56
230
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дирк Куйт – главный тренер Дордрехта

44-летний специалист подписал контракт на 1 год

28 июня 2025, 16:49 | Обновлено 28 июня 2025, 16:56
230
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дирк Куйт – главный тренер Дордрехта
Getty Images/Global Images Ukraine. Дирк Куйт

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Куйт возглавил нидерландский «Дордрехт». Об этом сообщают социальные сети клуба.

44-летний футболист подписал контракт с клубом, который рассчитан на 1 год.

«Дордрехт» выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов.

Последним клубом Дирка был бельгийский «Беерсхот», в котором он работал с 2023 по 2025 год. До это нидерландец работал с «Квик Бойз», командой «Фейеноорда» U-19 и «АДО Ден Хаг».

Дирк Куйт завершил свою карьеру в 2018 году. За карьер он провел 790 матчей, в которых успел отличиться 285 голами и 149 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что экс-коуч «Шахтера» может помешать культовому Куйту вернуться в «Ливерпуль».

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Дирк Куйт Дордрехт назначение тренера чемпионат Нидерландов по футболу АДО Ден Хаг Квик Бойз
Даниил Кирияка Источник
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