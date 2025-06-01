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  4. Экс-коуч Шахтера может помешать культовому Куйту вернуться в Ливерпуль
Англия
01 июня 2025, 23:29 |
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Экс-коуч Шахтера может помешать культовому Куйту вернуться в Ливерпуль

Марино Пушич выступает конкурентом для Дирка Куйта. Обоих оценивают на пост ассистента Слота

01 июня 2025, 23:29 |
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Экс-коуч Шахтера может помешать культовому Куйту вернуться в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Дирк Куйт

Руководство «Ливерпуля» после ухода Джона Хейтинги в «Аякс» пребывает в поисках нового помощника для главного тренера первой команды Арне Слота.

Одним из вариантов для «красных» в настоящий момент является 44-летний наставник «Беерсхота» Дирк Куйт, являющийся культовой фигурой на «Энфилде». В бытность игроком нападающий провел за «красных» шесть сезонов, в течение которых отыграл 285 официальных матчей, забив 71 мяч и отдав 40 результативных передач.

Впрочем, помешать Куйту вернуться на «Энфилд» может экс-наставник «Шахтера» Марино Пушич, уволенный недавно из украинского клуба. Босниец ранее работал ассистентом у Слота в «Фейеноорде» и сегодня также является одной из вероятных опций для «красных».

Также в «Ливерпуле» оценивают кандидатуру 38-летнего Этьенна Рейнена, который ранее помогал Слоту в «Фейеноорде», а ныне продолжает являться ассистентом главного тренера роттердамского клуба. Этого нидерландца «красные» хотели пригласить еще минувшим летом, однако тогда осуществить задуманное не удалось из-за проблем с разрешением на работу для специалиста.

Ожидается, что в ближайшее время свой вердикт по этому вопросу выдаст сам Арне Слот.

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Шахтер Донецк Дирк Куйт Ливерпуль Марино Пушич назначение тренера Джон Хейтинга Беерсхот Арне Слот
Алексей Сливченко Источник: Liverpool Echo
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avk2307
тіпа чемпіонський сезон Слот провів без помічників?
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Теннис
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