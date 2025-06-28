Италия28 июня 2025, 15:34 | Обновлено 28 июня 2025, 15:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Не убедил игрой. Именитый защитник покинул Милан
Кайл Уокер вернется в «Манчестер Сити» после аренды
28 июня 2025, 15:34 | Обновлено 28 июня 2025, 15:35
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35-летний фланговый защитник Кайл Уокер официально остался расположение «Милана» по завершению срока действия аренды.
Футболист в ближайшее время присоединится к «Манчестер Сити», отыграв шесть месяцев в составе «дьяволов».
«Было приятно, Кайл», – написала пресс-служба итальянского клуба.
Всего Уокеру удалось провести 16 матчей за «дьяволов», однако забить мяч защитнику так и не удалось.
It's been a pleasure, Kyle! 🏴🫶— AC Milan (@acmilan) June 28, 2025
#SempreMilan pic.twitter.com/zTgRrvKir9
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