ОФИЦИАЛЬНО. Не убедил игрой. Именитый защитник покинул Милан

35-летний фланговый защитник Кайл Уокер официально остался расположение «Милана» по завершению срока действия аренды.

Футболист в ближайшее время присоединится к «Манчестер Сити», отыграв шесть месяцев в составе «дьяволов».

«Было приятно, Кайл», – написала пресс-служба итальянского клуба.

Всего Уокеру удалось провести 16 матчей за «дьяволов», однако забить мяч защитнику так и не удалось.