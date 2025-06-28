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Италия
28 июня 2025, 15:34 | Обновлено 28 июня 2025, 15:35
1222
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не убедил игрой. Именитый защитник покинул Милан

Кайл Уокер вернется в «Манчестер Сити» после аренды

28 июня 2025, 15:34 | Обновлено 28 июня 2025, 15:35
1222
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не убедил игрой. Именитый защитник покинул Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

35-летний фланговый защитник Кайл Уокер официально остался расположение «Милана» по завершению срока действия аренды.

Футболист в ближайшее время присоединится к «Манчестер Сити», отыграв шесть месяцев в составе «дьяволов».

«Было приятно, Кайл», – написала пресс-служба итальянского клуба.

Всего Уокеру удалось провести 16 матчей за «дьяволов», однако забить мяч защитнику так и не удалось.

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Милан аренда игрока Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: ФК Милан
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