Мадридский Реал получил неожиданное усиление перед матчем с Ювентусом

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся в общую группу и сможет сыграть в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

26-летний француз был госпитализирован в больницу из-за острого гастроэнтерита и потерял около пяти килограммов веса. Предполагалось, что футболист сыграет в четвертьфинале, но Мбаппе сумел восстановиться намного быстрее.

По информации испанской прессы, форвард принимал участие в некоторых занятиях под руководством главного тренера Хаби Алонсо и пребывает в отличном настроение. Наставник королевского клуба проведет еще три тренировки до матча 1/8 финала, чтобы француз смог быстрее набрать оптимальную форму.

Мадридский «Реал» сыграет против итальянского «Ювентуса» 1 июля, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния в 1/4 финала сразится против мексиканского «Монтеррея» или дортмундской «Боруссии».