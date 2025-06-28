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Испания
28 июня 2025, 14:50 |
535
0

Мадридский Реал получил неожиданное усиление перед матчем с Ювентусом

Килиан Мбаппе восстановился быстрее, чем предполагал медицинский штаб «сливочных»

28 июня 2025, 14:50 |
535
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Мадридский Реал получил неожиданное усиление перед матчем с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся в общую группу и сможет сыграть в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

26-летний француз был госпитализирован в больницу из-за острого гастроэнтерита и потерял около пяти килограммов веса. Предполагалось, что футболист сыграет в четвертьфинале, но Мбаппе сумел восстановиться намного быстрее.

По информации испанской прессы, форвард принимал участие в некоторых занятиях под руководством главного тренера Хаби Алонсо и пребывает в отличном настроение. Наставник королевского клуба проведет еще три тренировки до матча 1/8 финала, чтобы француз смог быстрее набрать оптимальную форму.

Мадридский «Реал» сыграет против итальянского «Ювентуса» 1 июля, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния в 1/4 финала сразится против мексиканского «Монтеррея» или дортмундской «Боруссии».

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Ювентус Килиан Мбаппе Хаби Алонсо тренировка
Николай Титюк Источник: AS
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