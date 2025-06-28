Лионель МЕССИ: «Я не был доволен ни одним днем»
Аргентинский футболист рассказал о своем периоде карьеры в «ПСЖ»
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал свой период карьеры в «ПСЖ»:
«Это были два года, которые я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Они были нехорошими для меня. Я не был доволен ни одним днем, ни тренировками, ни матчами. Мне было очень трудно адаптироваться».
С самого начала меня очень тепло приняли. Но потом люди начали относиться ко мне по-другому, часть парижской публики. Произошел разрыв с большей частью болельщиков, что, конечно, не было моим намерением. Так сложилось, как раньше с Мбаппе и Неймаром. Я знаю, что это их манера поведения».
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» помогает «Лиону» избежать вылета.
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