Лионель МЕССИ: «Я не был доволен ни одним днем»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал свой период карьеры в «ПСЖ»:

«Это были два года, которые я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Они были нехорошими для меня. Я не был доволен ни одним днем, ни тренировками, ни матчами. Мне было очень трудно адаптироваться».

С самого начала меня очень тепло приняли. Но потом люди начали относиться ко мне по-другому, часть парижской публики. Произошел разрыв с большей частью болельщиков, что, конечно, не было моим намерением. Так сложилось, как раньше с Мбаппе и Неймаром. Я знаю, что это их манера поведения».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» помогает «Лиону» избежать вылета.