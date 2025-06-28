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Major League Soccer
28 июня 2025, 14:36 | Обновлено 28 июня 2025, 14:37
784
1

Лионель МЕССИ: «Я не был доволен ни одним днем»

Аргентинский футболист рассказал о своем периоде карьеры в «ПСЖ»

28 июня 2025, 14:36 | Обновлено 28 июня 2025, 14:37
784
1
Лионель МЕССИ: «Я не был доволен ни одним днем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал свой период карьеры в «ПСЖ»:

«Это были два года, которые я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Они были нехорошими для меня. Я не был доволен ни одним днем, ни тренировками, ни матчами. Мне было очень трудно адаптироваться».

С самого начала меня очень тепло приняли. Но потом люди начали относиться ко мне по-другому, часть парижской публики. Произошел разрыв с большей частью болельщиков, что, конечно, не было моим намерением. Так сложилось, как раньше с Мбаппе и Неймаром. Я знаю, что это их манера поведения».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» помогает «Лиону» избежать вылета.

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Лионель Месси Интер Майами ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Serhii P.
Тому що Мессі звик, що гра всієї команди будується навколо нього. А в "ПСЖ" команду будували навколо Мбаппе. Та й крім Мбаппе у тій команді було багато гравців, які звикли бути лідерами як Мессі, Неймар, Серхіо Рамос. Мессі хоче забагато уваги до своєї персони, в іншому випадку він залишається незадоволеним.
В результаті, боси "ПСЖ" вирішили позбутися цих "зірок" та будувати команду-зірку з молодих талановитих гравців, в очах яких читається бажання грати та здобувати трофеї, а не відбувати номер на полі. І як результат - перемога у Лізі Чемпіонів.
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