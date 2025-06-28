ФИЛИППОВ: «Мне немного легче, ибо я уже понимаю требования Ротаня»

Форвард житомирского «Полесья» Александр Филиппов поделился эмоциями после игры против «Слована» из Братиславы, которая стала для него первой после перехода в расположение «волков».

Во-первых, поздравляю с дебютом! Что скажешь по поводу игры. Я понимаю, что для каждого нападающего главная лакмусовая бумажка – это забитый гол, но все же...

– Спасибо за приветствие. Хорошая игра. Вы видели, что это был хороший соперник: уровень Лиги чемпионов, почти постоянные чемпионы своей страны. Поэтому, прежде всего, в этой игре мы должны были хорошо взаимодействовать, потому что мы понимаем, что мы еще не готовы физически, тяжелые нагрузки, только начали первый сбор. Потому все новое.

Но как для первого спарринга мы смотрелись очень прилично как и в первом тайме, так и во втором. Потому что миксированные составы были. Я считаю, что все впереди, и мы будем больше наигрывать и больше понимать друг друга.

– Собственно, относительно взаимодействия. Насколько ощущается этот конект? Вы тренируетесь совсем недолго.

– Конечно, нужно еще время. Руслан Петрович только начал доносить до нас свои идеи. Поэтому для некоторых игроков это, конечно, новизна. Немножко нужно переламывать себя как командой, так и индивидуально. Можно сказать, что и есть время, и его нет. Потому мы должны более подробно разбирать. Я считаю, что с каждым матчем тренировки мы будем добавлять.

– Я понимаю, что тебе немного легче, учитывая, что ты знаешь требования и взгляд на игру Руслана Петровича. Или они отличаются от тех, что были в Александрии.

- Нет, в принципе основные части и основные видения игры - конечно остались. Конечно мне немного легче в том плане, что я уже с некоторыми ребятами играл в Днепре-1. Мы больше понимаем друг друга.

Нам нужно еще какое-то время, чтобы со всеми сыграться. И как я уже говорил, будем с каждой игрой, с каждой тактической тренировкой прибавлять и все будет хорошо.

– Ты уже интегрировался в команду? Потому что смотрю, что ты здесь играл уже давно.

– Конечно. Вы должны понимать, что мы с кем-то играли, с кем-то пересекались много раз на футбольном поле. Поэтому в такой хороший коллектив очень легко попасть. Ты пришел и чувствуешь себя своим, – сказал Филиппов.