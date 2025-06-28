Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИЛИППОВ: «Мне немного легче, ибо я уже понимаю требования Ротаня»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 16:06 |
138
0

ФИЛИППОВ: «Мне немного легче, ибо я уже понимаю требования Ротаня»

Александр пообщался с клубной пресс-службой после матча против «Слована»

28 июня 2025, 16:06 |
138
0
ФИЛИППОВ: «Мне немного легче, ибо я уже понимаю требования Ротаня»
ФК Полесье. Александр Филиппов

Форвард житомирского «Полесья» Александр Филиппов поделился эмоциями после игры против «Слована» из Братиславы, которая стала для него первой после перехода в расположение «волков».

Во-первых, поздравляю с дебютом! Что скажешь по поводу игры. Я понимаю, что для каждого нападающего главная лакмусовая бумажка – это забитый гол, но все же...

– Спасибо за приветствие. Хорошая игра. Вы видели, что это был хороший соперник: уровень Лиги чемпионов, почти постоянные чемпионы своей страны. Поэтому, прежде всего, в этой игре мы должны были хорошо взаимодействовать, потому что мы понимаем, что мы еще не готовы физически, тяжелые нагрузки, только начали первый сбор. Потому все новое.

Но как для первого спарринга мы смотрелись очень прилично как и в первом тайме, так и во втором. Потому что миксированные составы были. Я считаю, что все впереди, и мы будем больше наигрывать и больше понимать друг друга.

– Собственно, относительно взаимодействия. Насколько ощущается этот конект? Вы тренируетесь совсем недолго.

– Конечно, нужно еще время. Руслан Петрович только начал доносить до нас свои идеи. Поэтому для некоторых игроков это, конечно, новизна. Немножко нужно переламывать себя как командой, так и индивидуально. Можно сказать, что и есть время, и его нет. Потому мы должны более подробно разбирать. Я считаю, что с каждым матчем тренировки мы будем добавлять.

– Я понимаю, что тебе немного легче, учитывая, что ты знаешь требования и взгляд на игру Руслана Петровича. Или они отличаются от тех, что были в Александрии.

- Нет, в принципе основные части и основные видения игры - конечно остались. Конечно мне немного легче в том плане, что я уже с некоторыми ребятами играл в Днепре-1. Мы больше понимаем друг друга.

Нам нужно еще какое-то время, чтобы со всеми сыграться. И как я уже говорил, будем с каждой игрой, с каждой тактической тренировкой прибавлять и все будет хорошо.

– Ты уже интегрировался в команду? Потому что смотрю, что ты здесь играл уже давно.

– Конечно. Вы должны понимать, что мы с кем-то играли, с кем-то пересекались много раз на футбольном поле. Поэтому в такой хороший коллектив очень легко попасть. Ты пришел и чувствуешь себя своим, – сказал Филиппов.

По теме:
Спарринг новичков УПЛ завершился победой Полтавы
Динамо отправилось на сбор в Австрию. Кому даст шанс Шовковский
Карпаты назвали двух новых работников. Один из них представитель сборной
Александр Филиппов Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ужасная идея». Юрген Клопп разнес клубный чемпионат мира
Футбол | 28 июня 2025, 13:49 17
«Ужасная идея». Юрген Клопп разнес клубный чемпионат мира
«Ужасная идея». Юрген Клопп разнес клубный чемпионат мира

Именитый немецкий тренер считает, что футболисты будут получать все больше травм

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
Волейбол | 27 июня 2025, 18:45 0
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?

Сине-желтые поднялись на 4-е место в зачете

Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Бокс | 28.06.2025, 03:08
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Бенфика – Челси. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 28.06.2025, 16:16
Бенфика – Челси. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Бенфика – Челси. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Футбол | 27.06.2025, 17:52
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 1
Футбол
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
26.06.2025, 20:00 25
Волейбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
27.06.2025, 00:20
Бокс
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
26.06.2025, 22:59 2
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 3
Волейбол
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
27.06.2025, 07:40 9
Футбол
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 6
Футбол
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
27.06.2025, 08:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем