«Ношу в себе эту идею». Фаворов высказался о своем будущем

Украинский защитник Денис Фаворов рассказал о своих планах на будущее и о том, рассматривает ли предложения из Украины:

– Что дальше?

– Интересный вопрос. Пока ищу команду, а дальше будет видно. Порой судьба футболиста бывает непредсказуема. В Украине постоянно играл, думаю, немало, как для защитника забивал, а оказался в четвертой польской лиге.

– Предложения из Украины рассматриваешь?

– Я все рассматриваю. Но в Украине вряд ли знают, как у меня дела. Если не получится трудоустроиться, может, открою в Кракове футбольную академию, здесь много украинцев, поэтому я давно ношу в себе эту идею. Я когда-то хотел это сделать в Чернигове, но планы поменялись в связи с тем, что я уехал оттуда. Сейчас начну учиться, чтобы получить тренерскую категорию B. Так что будет видно, как дальше повернется судьба. Но опять же, я еще не наигрался в футбол, поэтому данная задача в приоритете.