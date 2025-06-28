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28 июня 2025, 14:24 |
161
0

«Ношу в себе эту идею». Фаворов высказался о своем будущем

Денис Фаворов рассматривает предложения из Украины

28 июня 2025, 14:24 |
161
0
«Ношу в себе эту идею». Фаворов высказался о своем будущем
ФК Заря Луганск. Денис Фаворов

Украинский защитник Денис Фаворов рассказал о своих планах на будущее и о том, рассматривает ли предложения из Украины:

– Что дальше?
– Интересный вопрос. Пока ищу команду, а дальше будет видно. Порой судьба футболиста бывает непредсказуема. В Украине постоянно играл, думаю, немало, как для защитника забивал, а оказался в четвертой польской лиге.

– Предложения из Украины рассматриваешь?
– Я все рассматриваю. Но в Украине вряд ли знают, как у меня дела. Если не получится трудоустроиться, может, открою в Кракове футбольную академию, здесь много украинцев, поэтому я давно ношу в себе эту идею. Я когда-то хотел это сделать в Чернигове, но планы поменялись в связи с тем, что я уехал оттуда. Сейчас начну учиться, чтобы получить тренерскую категорию B. Так что будет видно, как дальше повернется судьба. Но опять же, я еще не наигрался в футбол, поэтому данная задача в приоритете.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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