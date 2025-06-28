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28 июня 2025, 16:08 |
172
0

«Ни копейки». Фаворов рассказал о задолженностях по зарплате в Котвице

Украинский футболист не получал зарплату несколько месяцев

28 июня 2025, 16:08 |
172
0
«Ни копейки». Фаворов рассказал о задолженностях по зарплате в Котвице
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Фаворов

Украинский защитник Денис Фаворов рассказал о времени в польском «Котвице» и о задолженностях по зарплате:

– Денис, последние полгода ты выступал за польскую «Котвицу». В чем причина того, что команда в первом дивизионе заняла место в зоне вылета?
– Так команда на протяжении сезона была в зоне вылета. Поэтому такой результат не стал неожиданностью. Здесь в Польше все знают, что президент «Котвицы», мягко говоря, нечестный человек. Проблемы начались с самого начала сезона. Уже тогда пошли задолженности по зарплате. Я подписал контракт в январе, а завить меня и еще несколько футболистов смогли только через два месяца, играла в основном молодежь. Клубом руководили люди, которые не знают, что такое профессиональный футбол. Плюс, как я уже сказал, были большие задолженности по зарплате.

– Сколько тебе должны?
– За полгода, что я был на контракте, я не получил ни копейки. Кормили завтраками. А сейчас клуб сделали банкротом и все на этом закончилось.

– То есть, денег тебе уже не видать?
– Скорее всего, да.

– У тебя было что-то подобное в карьере?
– Чтобы не платили? Было, конечно. Задолженности были в «Арсенале», «Полтаве». В том же «Арсенале» я полтора года не получал зарплату, а потом клуб распался. Разные ситуации были. Тогда я был еще молод и деньги не стояли на первом месте, мне хотелось как можно выше забраться по карьерной лестнице. Другое дело сейчас, когда есть семья, дети. Тяжело это воспринимать.

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