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  4. «Собираюсь сделать». Винисиус рассказал о своем отношении к критике
Испания
28 июня 2025, 14:12 |
93
0

«Собираюсь сделать». Винисиус рассказал о своем отношении к критике

Бразилец считает критику нормой

28 июня 2025, 14:12 |
93
0
«Собираюсь сделать». Винисиус рассказал о своем отношении к критике
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем отношении к критике:

«Критика – это нормально. Все ожидают от меня многого за все, что я сделал для этого клуба и за все, что я собираюсь сделать».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 55 матчей на клубном уровне, в которых отличился 22 забитыми голами и 19 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» пытается избавиться от звезды с огромной зарплатой.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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