«Собираюсь сделать». Винисиус рассказал о своем отношении к критике

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем отношении к критике:

«Критика – это нормально. Все ожидают от меня многого за все, что я сделал для этого клуба и за все, что я собираюсь сделать».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 55 матчей на клубном уровне, в которых отличился 22 забитыми голами и 19 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» пытается избавиться от звезды с огромной зарплатой.