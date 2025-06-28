Мадридский «Реал» пытается избавиться от австрийского защитника Давида Алабы, сообщает ajansspor.

По информации источника, 33-летний футболист, который получается зарплату в размере 22 миллионов евро, не входит в планы нового главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Руководство испанского гранда предложило «Галтарасараю» подписать Алабу.

Соглашение между Давидом Алабой и «Реалом» истекает летом 2026 года.

За сезона 2024/25 Алаба успел провести 14 матчей ан клубном уровне, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что Модрич установил личный рекорд.

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