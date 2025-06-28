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Испания
28 июня 2025, 12:12 | Обновлено 28 июня 2025, 12:13
683
0

И это в 39 лет. Модрич установил личный рекорд

Хорват провел 60 матчей за сезон

28 июня 2025, 12:12 | Обновлено 28 июня 2025, 12:13
683
0
И это в 39 лет. Модрич установил личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В среду, 26 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «РБ Зальцбург» и мадридским «Реалом».

Встречу принимал «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В этом матче свой личный рекорд установил хорватский хавбек «сливочных» Лука Модрич: 39-летний футболист провел свой 60-й матч в текущем сезоне. Такого количества игр за сезон Лука не проводил никогда ранее.

За 60 матчей этого сезона лука забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с будущим Лунина.

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Лука Модрич Реал Мадрид статистика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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