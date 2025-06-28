И это в 39 лет. Модрич установил личный рекорд
Хорват провел 60 матчей за сезон
В среду, 26 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «РБ Зальцбург» и мадридским «Реалом».
Встречу принимал «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии.
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В этом матче свой личный рекорд установил хорватский хавбек «сливочных» Лука Модрич: 39-летний футболист провел свой 60-й матч в текущем сезоне. Такого количества игр за сезон Лука не проводил никогда ранее.
За 60 матчей этого сезона лука забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с будущим Лунина.
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