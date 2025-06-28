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  4. Реал определился с будущим Лунина. Где будет играть украинский голкипер?
Испания
28 июня 2025, 10:39 |
1389
1

Реал определился с будущим Лунина. Где будет играть украинский голкипер?

Вратарь «сливочных» не намерен уходить и получит шанс от Хаби Алонсо в одном из турниров

28 июня 2025, 10:39 |
1389
1
Реал определился с будущим Лунина. Где будет играть украинский голкипер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин останется в чемпионате Испании и не намерен покидать королевский клуб.

Об этом сообщила испанская пресса. 26-летний игрок останется вторым номером команды, но получит шанс от нового главного тренера Хаби Алонсо:

«Лунин больше не рассматривает возможность ухода из Мадрида. 26-летний игрок установил прочную связь с клубом, и «сливочные» доверяют ему; он будет играть, если Тибо Куртуа получит травму.

Статус украинца в клубе вырос и внутри команды ходят разговоры о том, что Лунину можно доверять матчи в старте на протяжении всего Кубка Испании в следующем сезоне, даже в финале турнира», – сообщили в Испании.

В предыдущем сезоне голкипер провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. В четырех случаях Лунин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 18 млн евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: Football Espana
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SandroKing
Дайте ему метлу что ли пусть подметает. Он и в этом случае не уйдет. 
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