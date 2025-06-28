Реал определился с будущим Лунина. Где будет играть украинский голкипер?

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин останется в чемпионате Испании и не намерен покидать королевский клуб.

Об этом сообщила испанская пресса. 26-летний игрок останется вторым номером команды, но получит шанс от нового главного тренера Хаби Алонсо:

«Лунин больше не рассматривает возможность ухода из Мадрида. 26-летний игрок установил прочную связь с клубом, и «сливочные» доверяют ему; он будет играть, если Тибо Куртуа получит травму.

Статус украинца в клубе вырос и внутри команды ходят разговоры о том, что Лунину можно доверять матчи в старте на протяжении всего Кубка Испании в следующем сезоне, даже в финале турнира», – сообщили в Испании.

В предыдущем сезоне голкипер провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. В четырех случаях Лунин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 18 млн евро.