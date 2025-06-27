Хаби Алонсо выбрал шесть футболистов для конкуренции в нападении Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо продолжает формировать состав на следующий сезон после неудачной кампании 2024/25.

В первую очередь испанский специалист намерен определиться с теми игроками, которые будут конкурировать в нападении «сливочных». По информации источника, Хаби выбрал шесть игроков, на которых рассчитывает в нападении.

На левом фланге фактически безальтернативно будет играть бразилец Винисиус, на противоположном конкурентами станут Арда Гюлер и Браим Диас.

Самый широкий выбор у наставника будет в центре атаки – Килиан Мбаппе, Эндрик и Гонсало Гарсия. Существуют проблемы с будущим бразильского вингера Родриго, который хотел бы покинуть Мадрид. В услугах футболиста заинтересованы английские «Арсенал» и «Манчестер Сити».

На данный момент королевская команда удачно выступает на Клубном чемпионате мира – подопечные Хаби Алонсо заняли первое место в группе H и пробились в 1/8 финала.