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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 15:46 | Обновлено 28 июня 2025, 16:18
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0

«Готовы к этой игре». Пресс-конференция Пайвы перед игрой с Палмейрасом

Португальский коуч дал несколько комментариев перед матчем 1/8 финала КЧМ

28 июня 2025, 15:46 | Обновлено 28 июня 2025, 16:18
35
0
«Готовы к этой игре». Пресс-конференция Пайвы перед игрой с Палмейрасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Пайва

Португальский тренер «Ботафого» Ренато Пайва дал несколько комментариев перед матчем 1/8 клубного чемпионата мира, в котором его команда встретится с «Палмейрасом»:

«Мы гордимся тем, что оказались здесь, мы готовы к этой игре и наслаждаемся путешествием».

«Но я также сказал игрокам, что мы не можем продолжать оставаться в тени или самоуспокаиваться тем, что мы обыграли «ПСЖ» и вышли из группы смерти»

«Теперь мы хотим победить «Палмейрас» и выйти в четвертьфинал. Завтра я хочу, чтобы моя команда была более сплоченной, чем раньше, больше атаковала и больше владела мячом».

«Если «Палмейрас» нам позволит, мы будем атаковать, но когда это будет необходимо, мы будем защищаться, либо прессингом, либо зонной опекой».

«Это один из тех матчей, где, на мой взгляд, решающими будут мелочи, и где, по моему мнению, победит тот, кто совершит меньше ошибок и воспользуется ошибками соперника. Честно говоря, я не ожидаю очень открытой игры».

Матч между «Палмейрасом» и «Ботафого» состоится 28 июня в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф.

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Палмейрас Ботафого клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник
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