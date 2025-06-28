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Португалия
28 июня 2025, 12:24 | Обновлено 28 июня 2025, 12:25
396
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала новый контракт с чемпионом мира, которому 37

Николас Отаменди продолжит представлять португальский клуб

28 июня 2025, 12:24 | Обновлено 28 июня 2025, 12:25
396
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала новый контракт с чемпионом мира, которому 37
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

Португальская «Бенфика» официально объявила о подписании нового контракта с центральным защитником Николасом Отаменди.

37-летний аргентинский футболист пролонгировал договор с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года.

Отаменди представляет цвета «Бенфики» с 2020 года после того, как защитник завершил выступления в английском клубе «Манчестер Сити».

Интересно, что Николас наибольшее количество матчей в своей карьере отыграл именно за «орлов». На счету защитника 231 поединок, 15 голов и 10 результативных передач.

Вместе с «Бенфикой» Отаменди выиграл три трофея: национальную лигу, Кубок португальской лиги и Суперкубок Португалии.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Николас Отаменди продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Бенфика
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