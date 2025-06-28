ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала новый контракт с чемпионом мира, которому 37
Николас Отаменди продолжит представлять португальский клуб
Португальская «Бенфика» официально объявила о подписании нового контракта с центральным защитником Николасом Отаменди.
37-летний аргентинский футболист пролонгировал договор с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года.
Отаменди представляет цвета «Бенфики» с 2020 года после того, как защитник завершил выступления в английском клубе «Манчестер Сити».
Интересно, что Николас наибольшее количество матчей в своей карьере отыграл именно за «орлов». На счету защитника 231 поединок, 15 голов и 10 результативных передач.
Вместе с «Бенфикой» Отаменди выиграл три трофея: национальную лигу, Кубок португальской лиги и Суперкубок Португалии.
🦅 Otamendi renova até 2026. Vamos, capitão! 🫡#Otamendi2026 pic.twitter.com/BlJD1mfj5X— SL Benfica (@SLBenfica) June 27, 2025
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