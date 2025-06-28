«Игра будет равной». Пресс-конференция Марески перед игрой с Бенфикой

Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска дал пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором его команда встретится с «Бенфикой»:

«Я считаю, что «Бенфика» – не только в этом турнире, но и всегда – является крупным клубом Европы. В последнем матче они обыграли «Баварию», что показывает, насколько они сильны и на что способны.

Думаю, что игра будет равной. В этом турнире, на данном этапе и в таких условиях трудно увидеть большую разницу между командами. Поэтому я уверен, что игра будет равной, тяжелой, и в таких играх очень важны мелкие детали».

«Сейчас мы находимся в плей-офф, а в плей-офф может случиться все что угодно. Это касается не только нас, но и всех клубов, и игроки понимают, что в данный момент команда, которая допустит больше ошибок, на следующий день вернется домой.

Самое важное — это то, как мы подготовимся. В данный момент по многим причинам очень сложно предсказать исход матчей, в которых разница между командами большая. Они более или менее равны, и в такой игре решающую роль будут играть мелочи».

Матч между «Бенфикой» и «Челси» состоится 28 июня в 23:00 по киевскому времени.

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