Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Известный украинский юрист Евгений Пронин сообщил, что Михаил мог получить только год дисквалификации, если бы не захотел открывать пробу В.

«Могло быть по аналогии с Бесединым – дисквалификация на один год, к тому же Мудрик уже отбыл полгода дисквалификации.

Мудрик не осознавал, не верил, поэтому открыл пробу В. Это еще одно подтверждение того, что это было непреднамеренное попадание запрещенного препарата в его организм», – сказал юрист.